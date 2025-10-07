martes 7 de octubre 2025

Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

El sujeto de 23 años fue aprehendido tras el accionar de alrededor de una veintena de personas. Su cómplice, cayó minutos después en manos de la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este martes por la mañana se conoció la noticia de que dos sujetos habían entrado a robar a una vivienda de Rawson y que terminaron arrestados. Poco después se conoció el trasfondo de los hechos. Todo ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio Licciardi, en Rawson, cuando los dos delincuentes ingresaron a robar a la vivienda. Sin embargo, cuando salieron con el botín, fueron atrapados por el propietario de la casa y un grupo de vecinos que logró interceptar a uno de ellos. El ladrón fue retenido, despojado de su ropa y entregado a la Policía, mientras que su cómplice fue detenido poco después por efectivos motorizados.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:20, cuando personal policial de la Policía Comunal del departamento, a cargo del Cabo Salinas Paola, fue comisionado a la intersección de las calles Sívori y Charcas, tras un llamado que alertaba sobre una aprehensión civil. Al llegar, los uniformados encontraron a cerca de veinte personas rodeando y sujetando a un joven identificado como Kevin Santiago Guajardo, de 23 años, quien vestido únicamente con un bóxer y descalzo.

Según el relato del damnificado, un hombre de 36 años, minutos antes Guajardo y otro sujeto, posteriormente identificado como Roberto Miranda Porra, de 26 años, habían ingresado a su domicilio y le habían sustraído varios elementos, entre ellos una mochila de Pedidos Ya, tres cargadores de celular, auriculares y la batería de un vehículo Volkswagen Gol.

Los delincuentes intentaron huir, pero el propietario logró recuperar sus pertenencias y, con la ayuda de los vecinos, atraparon a uno de los sujetos sobre calle Gobernador Castro, entre Charcas y Kirchner. El segundo sospechoso fue capturado minutos después por personal de la Motorizada 2.

Tras el hecho, intervino la Ayudante Fiscal Dra. María José Puebla, quien, tras consultar al Fiscal de turno Dr. Alberto Martínez, dispuso el inicio del proceso de Flagrancia, bajo la carátula de hurto en grado de tentativa. También se hizo presente personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes en el lugar.

El damnificado formalizó la denuncia en la Comisaría 6ta, donde también fueron trasladados los dos detenidos, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

