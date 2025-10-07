martes 7 de octubre 2025

Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

La Justicia está investigando y están tratando de confirmar si tiene un pedido de captura en Buenos Aires. Muchos testigos se fueron del lugar, el caso está en pleno proceso de investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan


Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI
El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
En Rawson

Entró a robar a una casa, los vecinos lo atraparon, lo dejaron bóxer y lo entregaron

La policía tuvo mucho problema para identificarlo porque esta persona daba datos falsos, pero finalmente -a través de las huellas- confirmaron de quién se trataba.

Con respecto al hecho se supo que la mujer habría sentido humedad en su cuerpo. Cuando la víctima se dio vuelta, vio a este sujeto subiéndose el pantalón. Según fuentes del caso, la mujer instintivamente comenzó a gritar y a limpiarse la zona con alcohol.

En un principio las autoridades policiales dijeron que había muchos testigos, pero ahora fuentes Judiciales manifestaron que los pocos ocupantes que se quedaron en el colectivo no vieron nada. Muchos pasajeros se bajaron y se fueron. Ahora, están tratando de dar con ellos para ver si pueden aportar a la causa.

Se realizarán diferentes estudios, principalmente en la ropa de la presunta víctima. Desde la Justicia explicaron que será difícil comprobar que liquido presuntamente cayó sobre ella porque los rastros se perdieron cuando ella se limpió con alcohol.

El caso está en manos del fiscal Eduardo Martínez de UFI CAVIG. El acusado se encuentra preso y con el correr de las horas se confirmará si sigue tras las rejas o lo liberan.

