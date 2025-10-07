Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Se dieron a conocer más detalles sobre el presunto abuso sexual que habría sufrido una mujer a bordo de un colectivo, en la tarde de este lunes en el microcentro . Tras horas de intenso trabajo, l as autoridades pudieron identificar a este hombre; como así también ahora están investigando si tiene pedido de captura.

La policía tuvo mucho problema para identificarlo porque esta persona daba datos falsos, pero finalmente -a través de las huellas- confirmaron de quién se trataba.

Con respecto al hecho se supo que la mujer habría sentido humedad en su cuerpo. Cuando la víctima se dio vuelta, vio a este sujeto subiéndose el pantalón. Según fuentes del caso, la mujer instintivamente comenzó a gritar y a limpiarse la zona con alcohol.

En un principio las autoridades policiales dijeron que había muchos testigos, pero ahora fuentes Judiciales manifestaron que los pocos ocupantes que se quedaron en el colectivo no vieron nada. Muchos pasajeros se bajaron y se fueron. Ahora, están tratando de dar con ellos para ver si pueden aportar a la causa.

Se realizarán diferentes estudios, principalmente en la ropa de la presunta víctima. Desde la Justicia explicaron que será difícil comprobar que liquido presuntamente cayó sobre ella porque los rastros se perdieron cuando ella se limpió con alcohol.

El caso está en manos del fiscal Eduardo Martínez de UFI CAVIG. El acusado se encuentra preso y con el correr de las horas se confirmará si sigue tras las rejas o lo liberan.