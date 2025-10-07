martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren las Rotativas

Cornejo apuntó contra Milei y calificó a Alberto como el peor presidente de la historia

El diputado provincial y presidente del PRO en San Juan pasó por Tiempo Streaming y analizó el escenario político nacional y provincial a pocas semanas de las elecciones legislativas. También defendió la gestión de Marcelo Orrego y destacó a los candidatos de su espacio. Mirá la entrevista completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
enzo corenjo

Entre mates, anécdotas futboleras y definiciones políticas, Enzo Cornejo, referente del PRO y diputado provincial, se sentó en el sillón de Tiempo Streaming y habló sin rodeos sobre el presente político del país y de la provincia. De antemano, el legislador repasó los meses de gestión orreguista, el desgaste del clima nacional y los desafíos que enfrenta el espacio de Por San Juan de cara a las elecciones legislativas.

Lee además
que empresa podria quedarse con la famosa multinacional que opera en san juan
Traspaso de manos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan
en el inta san juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos
Escenario

En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos

“Estamos a veinte días de la elección y se nota el cansancio, pero también las ganas”, arrancó. “Estuvimos en Rawson con Fabián Martín y Federico Rizo, y en Caucete con Laura Palma. Hay un hartazgo de la gente con la política, y con razón. Muchos sienten que los dirigentes se alejaron de la realidad, y eso hay que revertirlo con presencia y compromiso”, reflexionó.

El dirigente sanjuanino se mostró confiado en la dupla Fabián Martín–Laura Palma, los principales candidatos de Por San Juan. “Son las personas indicadas para representar a la provincia. Tienen empatía, humildad y una enorme vocación de servicio. Son dirigentes que no se olvidan de dónde vienen y que van a ir al Congreso a defender los intereses de los sanjuaninos, sin condicionamientos ideológicos ni cálculos partidarios”, sostuvo.

En ese contexto, el diputado también expresó su preocupación por la apatía del electorado. “Hay mucha gente que todavía no sabe qué se vota. Eso refleja el desencanto con la política, pero el 26 de octubre no es un día más: se eligen tres diputados nacionales que llevarán la voz de San Juan al Congreso. Es importante que la gente participe, que elija y que no deje que otros decidan por ellos”, insistió.

Sobre el SIPAD, conocido como Ley de Lemas: "Es una ley tramposa que distorsionó la voluntad popular. Fue un sistema diseñado para confundir al votante".

Cornejo también se detuvo en defender la gestión de Marcelo Orrego, a quien definió como un gobernador “serio, cercano y austero”. “Está gobernando con el 50 o 60 por ciento de los recursos que tenían las gestiones anteriores, y aun así logró reactivar la obra pública con fondos propios. Es un gobernador que escucha, que está en los barrios y que no promete lo que no puede cumplir. Hoy San Juan tiene rumbo, y eso no es poco”, destacó.

Cuando la conversación se trasladó al terreno nacional, habló sin filtro. Cornejo no esquivó las críticas al presidente Javier Milei, de quien dijo que “no ha respetado el federalismo”. “El Presidente se olvidó de las provincias. Convocó a los gobernadores sólo para una foto, sin diálogo ni voluntad de consenso. Gobernar no es imponer, y eso Milei todavía no lo entiende”, lanzó.

Sin embargo, reservó sus palabras más duras para Alberto Fernández, a quien calificó sin titubeos como “el presidente más nefasto que tuvo la Argentina desde la vuelta de la democracia”. “Le hizo muchísimo daño al país. Su gestión fue un cúmulo de improvisaciones, de promesas incumplidas y de falta de liderazgo. No se puede gobernar mirando las encuestas ni escondiéndose detrás de otros”, sentenció.

Embed - Cornejo apuntó contra Milei y calificó a Alberto como el peor presidente de la historia

En el cierre, el diputado provincial dejó entrever su costado más personal. Contó que vive en Zonda, que la campaña le quitó horas de descanso y que incluso dejó el gimnasio. “Soy buen asador, eso sí. Me gusta preparar la carne despacio, con paciencia, como me enseñó mi abuelo: con sal gruesa y sin apurar el fuego. Creo que la política también se trata de eso: de escuchar, de esperar el momento y de cuidar lo que uno construye”, dijo entre risas.

Temas
Seguí leyendo

La feria que ofrece productos naturales y más baratos en San Juan, tendrá dos nuevas ediciones en octubre

El próximo viernes es feriado, qué pasará con el comercio en San Juan

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena

Después de cinco meses, volvieron los tradicionales carritos de jugo al centro de San Juan

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Un tribunal rechazó cifras millonarias de dinero de un empresario conocido en San Juan y otros involucrados en la causa Cuadernos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que empresa podria quedarse con la famosa multinacional que opera en san juan
Traspaso de manos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Te Puede Interesar

En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos
Escenario

En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos

Por Miriam Walter
Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan
Traspaso de manos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation
La sacó barata

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

Marcelo Orrego junto a los candidatos de Por San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo
Pensando en el 26 de octubre

Por San Juan fortifica su campaña territorial en Rawson, Chimbas y Pocito

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado