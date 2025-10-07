martes 7 de octubre 2025

Para tener en cuenta

El próximo viernes es feriado, qué pasará con el comercio en San Juan

La Cámara de Comercio emitió un comunicado informativo teniendo en cuenta que el feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El funcionamiento del comercio en San Juan, durante el viernes feriado.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan comunicó a la comunidad y al sector empresarial que, conforme a lo dispuesto a nivel nacional, el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tradicionalmente conmemorado el 12 de octubre, será trasladado este año al viernes 10 de octubre.

En ese contexto, a través del comunicado indicó que, el viernes 10 mantendrá la condición de feriado nacional, lo que implica que aquellos trabajadores que sean convocados a prestar servicios durante esa jornada tendrán derecho a percibir el doble de su salario diario habitual, tal como lo establece la legislación laboral vigente para días feriados.

Por lo que dejó a criterio de cada comerciante decidir si abre o no sus puertas ese día.

En tanto que, desde la institución comercial se sugirió a los comercios y empresas de la provincia mantener su actividad normal durante los días previos y posteriores al feriado. Esta recomendación busca favorecer la circulación de personas, el consumo local y la dinámica económica, especialmente en una fecha considerada clave para el sector comercial.

Asimismo, la Cámara destacó la importancia de aprovechar este tipo de fines de semana largos para fortalecer las ventas, incentivar el turismo interno y dinamizar el consumo regional, elementos que resultan fundamentales para el desarrollo del comercio sanjuanino.

