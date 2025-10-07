Llega "Ludo Sapiens" a San Juan, una propuesta que invita a pasar una tarde distinta a puro juego

La agenda cultural de San Juan es tan amplia como variada. Prácticamente a diario hay actividades para realizar al aire libre, en salas, de manera gratuita y pagando distintos valores. Próximamente, la provincia será el escenario de un evento que invita a la nostalgia, a conectar con ese niño que hay adentro, y a pasar un momento diferente. Se trata de “Ludo Sapiens: tarde de juegos de mesa en el Museo”.

La actividad, organizada por los colectivos culturales La Orden del Bastión y Nómadas Lúdicos propone pasar una tarde distinta la biblioteca del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, donde la recreación, el aprendizaje y el disfrute estarán a la orden del día. A través de una selección de juegos de mesa modernos, los organizadores proponen fomentar la socialización, el trabajo en equipo y la diversión compartida, en un entorno accesible y distendido.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.34(1)

Es importante destacar que es un evento destinado a toda la familia, ya que el propósito de los organizadores es integrar públicos diversos en una dinámica lúdica que resignifica la biblioteca del museo como un espacio vivo de encuentro e interacción. Los participantes contarán con la guía de los organizadores, quienes acompañarán y dinamizarán las partidas para que todos puedan disfrutar.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.34

La entrada es libre y gratuita, aunque se cobrará un bono contribución de $3.000 para cubrir gastos propios de la organización del evento. Además, quienes asistan deberán llenar el siguiente formulario. Con el mismo se espera conocer un poco más sobre el perfil lúdico de cada asistente, en torno a los juegos de mesa que conocen y las edades.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.33(1)

La cita es este sábado 11 de octubre, en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, de 16 a 19 horas.