martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imperdible actividad

Llega "Ludo Sapiens" a San Juan, una propuesta que invita a pasar una tarde distinta a puro juego

Este sábado 11 de octubre en horas de la tarde, el Museo Franklin Rawson será el epicentro de una actividad única en la provincia. En qué consiste Ludo Sapiens, una actividad que llegó para quedarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
catan-tablero-1024x576
WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.34(1)
WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.34
WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.33(1)

La agenda cultural de San Juan es tan amplia como variada. Prácticamente a diario hay actividades para realizar al aire libre, en salas, de manera gratuita y pagando distintos valores. Próximamente, la provincia será el escenario de un evento que invita a la nostalgia, a conectar con ese niño que hay adentro, y a pasar un momento diferente. Se trata de “Ludo Sapiens: tarde de juegos de mesa en el Museo”.

Lee además
Las fechas y lugares en los que se realizará la Feria Agroproductiva durante el mes de octubre.
Para agendar

La feria que ofrece productos naturales y más baratos en San Juan, tendrá dos nuevas ediciones en octubre
Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

La actividad, organizada por los colectivos culturales La Orden del Bastión y Nómadas Lúdicos propone pasar una tarde distinta la biblioteca del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, donde la recreación, el aprendizaje y el disfrute estarán a la orden del día. A través de una selección de juegos de mesa modernos, los organizadores proponen fomentar la socialización, el trabajo en equipo y la diversión compartida, en un entorno accesible y distendido.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.34(1)

Es importante destacar que es un evento destinado a toda la familia, ya que el propósito de los organizadores es integrar públicos diversos en una dinámica lúdica que resignifica la biblioteca del museo como un espacio vivo de encuentro e interacción. Los participantes contarán con la guía de los organizadores, quienes acompañarán y dinamizarán las partidas para que todos puedan disfrutar.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.34

La entrada es libre y gratuita, aunque se cobrará un bono contribución de $3.000 para cubrir gastos propios de la organización del evento. Además, quienes asistan deberán llenar el siguiente formulario. Con el mismo se espera conocer un poco más sobre el perfil lúdico de cada asistente, en torno a los juegos de mesa que conocen y las edades.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 11.23.33(1)

La cita es este sábado 11 de octubre, en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, de 16 a 19 horas.

Temas
Seguí leyendo

El próximo viernes es feriado, qué pasará con el comercio en San Juan

Derecho a la semifinal: Jaime Muñoz pasó y quedó a un paso de la final de La Voz Argentina

Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

Después de cinco meses, volvieron los tradicionales carritos de jugo al centro de San Juan

El principal problema para construir la sede de la UNSJ en Jáchal y el proyecto que evalúan

Fue elegida Reina de la Juventud de 9 de Julio y emocionó a todos: "Voy a romper barreras e inspirar a cada personita"

La importante información difundida por Salud para la temporada de piletas este año

La Sociedad Israelita de San Juan mantendrá sus puertas cerradas este martes por un triste motivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Te Puede Interesar

El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
En Rawson

Entró a robar a una casa, los vecinos lo atraparon, lo dejaron bóxer y lo entregaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos
Escenario

En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan
Traspaso de manos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation
La sacó barata

Uno de los detenidos por el robo al hermano del juez sanjuanino, beneficiado con la probation

Marcelo Orrego junto a los candidatos de Por San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo
Pensando en el 26 de octubre

Por San Juan fortifica su campaña territorial en Rawson, Chimbas y Pocito