"Compre en Capital" ya está en marcha: devuelven el costo del colectivo o el estacionamiento para fomentar el comercio local

Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital.

Con el objetivo de repuntar las ventas y apoyar a los comerciantes en medio de un contexto difícil de caída de consumo, se lanzó oficialmente la promoción “Compre en Capital y estacione gratis”. La iniciativa ofrece por primera vez a los sanjuaninos la devolución del boleto de colectivo, o de una hora de estacionamiento.

Esta promoción inédita está impulsada por la Cámara de Comerciantes Unidos, con el apoyo de la Federación Económica de San Juan. Tal como había anticipado Tiempo de San Juan en una nota publicada el 15 de septiembre , esta campaña se concreta ahora con la expectativa de que unos 150 comercios se adhieran voluntariamente.

La adhesión es optativa y cada local decidirá si reintegra el costo del pasaje urbano - de 810 pesos- o el de una hora de estacionamiento medido, de 300 pesos a quienes realicen compras superiores a 30.000 pesos. Además, aunque se lanzó con el foco en el mes de la madre, cada comercio determinará cuánto tiempo mantiene el beneficio.

Mecanismos de reintegro

La promoción funciona de manera sencilla. Cada comercio que adhiera a la promoción en Capital tendrá la potestad de optar por una de las dos alternativas, ya sea reintegrar el valor de un boleto de colectivo urbano o una hora de estacionamiento, al cliente que compre en su negocio a partir de hoy. El descuento lo aplica directamente en el ticket de compra en forma automática. “Por ejemplo, si una compra es de $30.000, el cliente pagará menos, ya que el comercio descontará en el momento el valor del beneficio”, explicó Daniel Milla, presidente de la Federación Económica. Por su parte, Carlos Iramain, vicepresidente de Comerciantes Unidos, aclaró que no se exigirá comprobante de viaje ni estacionamiento: el descuento se hará de todas formas.

Alcance y participación

Aunque la promoción es una acción propia de Comerciantes Unidos de Capital, Iramain dijo que la invitación se extiende a todos los negocios de la Capital, no solo a los asociados. En campañas anteriores, la participación llegó a unos 200 comercios, pero para esta edición se estima que alrededor de 150 locales se sumarán desde el inicio.

Estimó que los rubros que participarán son de Indumentaria, Calzado, Bares y restaurantes, Electrodomésticos y Perfumería, entre otros.

Vigencia y acciones especiales

Si bien la promoción se presentó con motivo del Día de la Madre, la duración no está fijada: cada comercio decidirá si continúa con la iniciativa más allá de octubre.

Además, se anunció un beneficio especial para el 17 de octubre: con compras mayores a 50.000 pesos los clientes podrán retirar una botella de vino de obsequio en la sede de Comerciantes Unidos en la peatonal, presentando la factura del día.