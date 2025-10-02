jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Beneficio inédito

"Compre en Capital" ya está en marcha: devuelven el costo del colectivo o el estacionamiento para fomentar el comercio local

La campaña impulsada por Comerciantes Unidos comenzó a regir en Capital y busca incentivar las ventas con un beneficio directo al consumidor: la devolución del boleto de colectivo o de una hora de estacionamiento.

Por Elizabeth Pérez
Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital.&nbsp;

Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital. 

Momento de la presentación del programa promocional de Compre en Capital.&nbsp;

Momento de la presentación del programa promocional de Compre en Capital. 

Con el objetivo de repuntar las ventas y apoyar a los comerciantes en medio de un contexto difícil de caída de consumo, se lanzó oficialmente la promoción “Compre en Capital y estacione gratis”. La iniciativa ofrece por primera vez a los sanjuaninos la devolución del boleto de colectivo, o de una hora de estacionamiento.

Lee además
Un sector de comerciantes prepara un bonus track para los clientes que compren en comercios de Capital. 
Novedad

La sorpresa que preparan los Comerciantes Unidos para los que compren en Capital
beba atropellada por un taxi en capital: detienen al dueno del auto y a otro que lo engancharon sacandole las calcomanias
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Esta promoción inédita está impulsada por la Cámara de Comerciantes Unidos, con el apoyo de la Federación Económica de San Juan. Tal como había anticipado Tiempo de San Juan en una nota publicada el 15 de septiembre, esta campaña se concreta ahora con la expectativa de que unos 150 comercios se adhieran voluntariamente.

La adhesión es optativa y cada local decidirá si reintegra el costo del pasaje urbano - de 810 pesos- o el de una hora de estacionamiento medido, de 300 pesos a quienes realicen compras superiores a 30.000 pesos. Además, aunque se lanzó con el foco en el mes de la madre, cada comercio determinará cuánto tiempo mantiene el beneficio.

Mecanismos de reintegro

La promoción funciona de manera sencilla. Cada comercio que adhiera a la promoción en Capital tendrá la potestad de optar por una de las dos alternativas, ya sea reintegrar el valor de un boleto de colectivo urbano o una hora de estacionamiento, al cliente que compre en su negocio a partir de hoy. El descuento lo aplica directamente en el ticket de compra en forma automática. “Por ejemplo, si una compra es de $30.000, el cliente pagará menos, ya que el comercio descontará en el momento el valor del beneficio”, explicó Daniel Milla, presidente de la Federación Económica. Por su parte, Carlos Iramain, vicepresidente de Comerciantes Unidos, aclaró que no se exigirá comprobante de viaje ni estacionamiento: el descuento se hará de todas formas.

Alcance y participación

Aunque la promoción es una acción propia de Comerciantes Unidos de Capital, Iramain dijo que la invitación se extiende a todos los negocios de la Capital, no solo a los asociados. En campañas anteriores, la participación llegó a unos 200 comercios, pero para esta edición se estima que alrededor de 150 locales se sumarán desde el inicio.

Estimó que los rubros que participarán son de Indumentaria, Calzado, Bares y restaurantes, Electrodomésticos y Perfumería, entre otros.

Vigencia y acciones especiales

Si bien la promoción se presentó con motivo del Día de la Madre, la duración no está fijada: cada comercio decidirá si continúa con la iniciativa más allá de octubre.

Además, se anunció un beneficio especial para el 17 de octubre: con compras mayores a 50.000 pesos los clientes podrán retirar una botella de vino de obsequio en la sede de Comerciantes Unidos en la peatonal, presentando la factura del día.

Temas
Seguí leyendo

Dos trapitos, presos por golpear a un sujeto en Capital: creían que era un ladrón

Investigan la muerte de un hombre en Capital

OSSE: una zona de barrios top de Capital quedará sin agua este viernes

La joven que se quemó con un invento casero en Capital se recupera favorablemente

Capital: un operario en grave estado tras explotarle una caja de fusibles en la cara

En un minuto y 20 segundos, mirá cómo roban una moto en pleno día y de una esquina del corazón de Capital

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

OSSE cortará el tránsito por 10 días en una importante calle de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En setiembre, los envíos de coparticipación y otras transferencias nacionales disminuyeron. El impacto en San Juan.
Septiembre complicado

San Juan, entre las provincias más golpeadas por la caída de transferencias nacionales

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Cambios

Abel Chiconi no es más el vicepresidente del INV: el nuevo funcionario es otro enólogo sanjuanino

Por Natalia Caballero
Los comercios devolverán una hora de estacionamiento o el costo de un boleto de colectivo urbano a quienes les compren en Capital. 
Beneficio inédito

"Compre en Capital" ya está en marcha: devuelven el costo del colectivo o el estacionamiento para fomentar el comercio local

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común
Hospital Rawson

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó
Replanteo

En la Difunta Correa, posponen una importante obra: qué pasó

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula
Nuevo caso

Psicólogos, en alerta: el colegio en San Juan advirtió que otra persona ejerce sin matrícula