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En Capital

Sacó una botella de fernet de la góndola, la escondió entre su ropa y se fue sin pagar: quedó filmado

El robo ocurrió este sábado y el dueño del local comercial compartió las imágenes para advertir a sus colegas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entró a un local de Capital, ocultó una botella de fernet entre su ropa y se fue sin pagarla. Quedó filmado.

Entró a un local de Capital, ocultó una botella de fernet entre su ropa y se fue sin pagarla. Quedó filmado.

Quiso disimularlo, pero las cámaras de seguridad evitaron que pasara desapercibido. Un sujeto ingresó a un comercio de Capital, se acercó a la góndola de bebidas y se llevó una botella de fernet escondida entre su ropa. El dueño del local decidió compartir las imágenes para advertir a otros comerciantes sobre la actitud del hombre.

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Según informó el comerciante a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió el pasado sábado. “Este ladrón entró a mi local y se llevó la botella escondida”, comentó el propietario del negocio, ubicado sobre calle 9 de Julio, al adjuntar el video.

En las imágenes se observa cómo el sujeto ingresa al comercio y se acerca a las botellas. Toma una de ellas, mira hacia todos lados y luego la oculta entre su ropa.

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Después, eligió otros artículos y se acercó a la caja a abonarlos pero, según relató el comerciante, se retiró del lugar sin pagar la bebida. “Quiero que esto se vea, para que todos estén advertidos y no sufran robos similares”, afirmó el dueño del local.

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