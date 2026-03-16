Sacó una botella de fernet de la góndola, la escondió entre su ropa y se fue sin pagar: quedó filmado

Entró a un local de Capital, ocultó una botella de fernet entre su ropa y se fue sin pagarla. Quedó filmado.

Quiso disimularlo, pero las cámaras de seguridad evitaron que pasara desapercibido. Un sujeto ingresó a un comercio de Capital, se acercó a la góndola de bebidas y se llevó una botella de fernet escondida entre su ropa. El dueño del local decidió compartir las imágenes para advertir a otros comerciantes sobre la actitud del hombre.

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Según informó el comerciante a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió el pasado sábado. “Este ladrón entró a mi local y se llevó la botella escondida”, comentó el propietario del negocio, ubicado sobre calle 9 de Julio, al adjuntar el video.

En las imágenes se observa cómo el sujeto ingresa al comercio y se acerca a las botellas. Toma una de ellas, mira hacia todos lados y luego la oculta entre su ropa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033540876979376583&partner=&hide_thread=false Robo en un comercio de Capital: un hombre fue captado por cámaras de seguridad cuando tomó una botella de fernet de la góndola, la escondió entre su ropa y se retiró del local sin pagarla. El hecho ocurrió el sábado y el dueño del negocio difundió las imágenes para alertar a… pic.twitter.com/UIHfyE3rne — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2026

Después, eligió otros artículos y se acercó a la caja a abonarlos pero, según relató el comerciante, se retiró del lugar sin pagar la bebida. “Quiero que esto se vea, para que todos estén advertidos y no sufran robos similares”, afirmó el dueño del local.