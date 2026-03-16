Furia y violencia en Capital: dos ladrones atacaron a policías, destrozaron dos patrulleros y robaron

Lo que comenzó como una recorrida de prevención terminó en un violento episodio de resistencia, lesiones y daños a bienes públicos en pleno Capital. El pasado sábado 14 de marzo, cerca de las 16:35 horas, en inmediaciones de Lateral de Avenida Circunvalación y calle Teresa de Ascencio se produjo este hecho donde dos hombres -vinculados a un robo- arremetieron contra la fuerza policial.

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Un miembro de la policía patrullaba la zona cuando recibió el alerta de un robo ocurrido en una peluquería de jurisdicción de la Comisaría 2da. El botín: una maleta negra con herramientas profesionales. Al llegar a la altura del 1065 de calle Teresa de Ascencio, el efectivo divisó a dos sujetos, identificados luego como B raian Alejandro Pérez Jofré (24) y Emiliano Gabriel Flores (29) , quienes cargaban un bulto de idénticas características.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron deshacerse de la evidencia escondiendo la maleta detrás de un árbol e intentando huir. Sin embargo, el rápido apoyo de unidades del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 29° permitió su captura a los pocos metros. Dentro de la maleta se encontraron todos los elementos denunciados minutos antes por la damnificada.

Violencia y policías heridos

La aprehensión desató la furia de los delincuentes. Lejos de entregarse pacíficamente, comenzaron a insultar y agredir a los uniformados. La situación escaló a niveles críticos cuando, Emiliano Flores arremetió contra el móvil "Halcón 101" del Comando Radioeléctrico, destrozando la puerta del conductor. Acto seguido, utilizando un trozo de chapa de un encendedor, intentó autolesionarse y atacó a un cabo de la Policía, provocándole cortes en el dedo pulgar y heridas en su brazo derecho. Braian Pérez Jofré, ya dentro del patrullero 2951 de la Comisaría 29na, comenzó a lanzar patadas desde el interior hasta desprender el agarre plástico de la puerta trasera.

Tras el violento episodio, se dio intervención a Flagrancia y los dos delincuentes serán juzgados por encubrimiento por receptación, daño agravado y lesiones leves agravadas (por ser la víctima miembro de las fuerzas de seguridad).