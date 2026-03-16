lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Furia y violencia en Capital: dos ladrones atacaron a policías, destrozaron dos patrulleros y robaron

Esta seguidilla de hechos ocurrió tras el robo que sufrió una joven en una barbería. Los dos aprehendidos quedaron tras las rejas y serán juzgados en flagrancia por tres delitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen Ilustrativa

Imagen Ilustrativa

Lo que comenzó como una recorrida de prevención terminó en un violento episodio de resistencia, lesiones y daños a bienes públicos en pleno Capital. El pasado sábado 14 de marzo, cerca de las 16:35 horas, en inmediaciones de Lateral de Avenida Circunvalación y calle Teresa de Ascencio se produjo este hecho donde dos hombres -vinculados a un robo- arremetieron contra la fuerza policial.

Lee además
Entró a un local de Capital, ocultó una botella de fernet entre su ropa y se fue sin pagarla. Quedó filmado.
En Capital

Sacó una botella de fernet de la góndola, la escondió entre su ropa y se fue sin pagar: quedó filmado
Tiraban un caballo con un auto mientras circulaban por plena Capital y el animal se asustó y se soltó.
Maltrato y peligro

Crueldad animal: en plena Capital, tiraban con un auto a un caballo, el animal se asustó y se soltó

Un miembro de la policía patrullaba la zona cuando recibió el alerta de un robo ocurrido en una peluquería de jurisdicción de la Comisaría 2da. El botín: una maleta negra con herramientas profesionales. Al llegar a la altura del 1065 de calle Teresa de Ascencio, el efectivo divisó a dos sujetos, identificados luego como Braian Alejandro Pérez Jofré (24) y Emiliano Gabriel Flores (29), quienes cargaban un bulto de idénticas características.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron deshacerse de la evidencia escondiendo la maleta detrás de un árbol e intentando huir. Sin embargo, el rápido apoyo de unidades del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 29° permitió su captura a los pocos metros. Dentro de la maleta se encontraron todos los elementos denunciados minutos antes por la damnificada.

Violencia y policías heridos

La aprehensión desató la furia de los delincuentes. Lejos de entregarse pacíficamente, comenzaron a insultar y agredir a los uniformados. La situación escaló a niveles críticos cuando, Emiliano Flores arremetió contra el móvil "Halcón 101" del Comando Radioeléctrico, destrozando la puerta del conductor. Acto seguido, utilizando un trozo de chapa de un encendedor, intentó autolesionarse y atacó a un cabo de la Policía, provocándole cortes en el dedo pulgar y heridas en su brazo derecho. Braian Pérez Jofré, ya dentro del patrullero 2951 de la Comisaría 29na, comenzó a lanzar patadas desde el interior hasta desprender el agarre plástico de la puerta trasera.

Tras el violento episodio, se dio intervención a Flagrancia y los dos delincuentes serán juzgados por encubrimiento por receptación, daño agravado y lesiones leves agravadas (por ser la víctima miembro de las fuerzas de seguridad).

Temas
Seguí leyendo

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

Capital: un barbero quedó en la mira por dispararle a un joven por un problema de vieja data

"Necesito ayuda": le chocaron el auto y se fugaron, el video del momento

Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa

Identificaron al conductor que perdió la vida en el impactante choque en Ruta 141

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
imagenes terrorificas del choque fatal en caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas video
Más que obras

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino
Cambio de dirección

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino

Te Puede Interesar

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia
UNSJ

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio
Causa resonante

Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Tras el cambio del tiempo, se vienen días nublados en San Juan. Sin embargo, el jueves llegará con sorpresa.
Pronóstico

Tras el cambio del tiempo se vienen días nublados y agradables en San Juan, pero hay una sorpresa

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa
Investigación

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús
Recuerdo

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús