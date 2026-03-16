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Maltrato y peligro

Crueldad animal: en plena Capital, tiraban con un auto a un caballo, el animal se asustó y se soltó

Ocurrió durante la tarde del sábado, en el Lateral Oeste de Circunvalación. Vecinos captaron imágenes de la situación e hicieron la denuncia pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiraban un caballo con un auto mientras circulaban por plena Capital y el animal se asustó y se soltó.

Tiraban un caballo con un auto mientras circulaban por plena Capital y el animal se asustó y se soltó.

Una compleja situación ocurrida el pasado sábado en una zona de Capital llamó la atención de los vecinos y generó repudio. En plena tarde, un grupo de personas trasladaba a un caballo tirando de él con un auto. Además del maltrato, la situación se agravó cuando el animal, asustado, se soltó y comenzó a correr en medio de la calle.

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Según denunciaron vecinos de la zona, quienes presenciaron el momento, tomaron imágenes y las compartieron con Tiempo de San Juan; el hecho se registró en la zona del lateral oeste de Circunvalación, en la zona de Desamparados, entre Avenida Libertador y Avenida Ignacio de la Roza.

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“El caballo se asustó y se soltó en medio de la calle. Iban tirando del caballo desde el auto con una soga”, comentó la persona que compartió la situación y mostró las fotos, en las que se puede ver al animal detrás del vehículo, cuyo baúl estaba abierto y lleno de fardos de pasto.

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El lector difundió lo ocurrido no solo por el maltrato que implica esta acción para el caballo, sino también por el peligro vial que generó.

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