Volcó una camioneta en Capital, tras un choque con un auto

Un siniestro vial de consideración se registró al mediodía de este jueves en Capital . Una camioneta terminó volcada tras colisionar con un auto en la esquina de calles 9 de Julio y Soler, frente a la plaza Los Álamos.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro y a un automóvil Chevrolet blanco. Por motivos que aún no fueron establecidos, ambos vehículos colisionaron en esa esquina de alto tránsito.

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Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcando y quedó en medio de la calzada, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular. En tanto, el automóvil resultó con daños visibles en la parte delantera.

No se conocieron personas heridas. Tampoco se difundieron, hasta el momento, detalles oficiales sobre la mecánica del siniestro, que será materia de peritajes.

En el lugar trabajó personal policial, que intervino para realizar las actuaciones de rigor y ordenar el tránsito. Durante varios minutos se implementaron cortes en la zona para permitir el trabajo de los efectivos y la posterior remoción de los vehículos involucrados.