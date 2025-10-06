El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

La familia de Nicole Bajinai atraviesa las horas más duras desde el crimen que sacudió al Barrio Echeverría . Mientras la investigación avanza, el dolor se expresa en las redes sociales, donde allegados de la joven publicaron mensajes cargados de tristeza y bronca, reclamando justicia y apuntando directamente contra el presunto homicida, Juan Alfredo “Chato” Carrizo .

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, una familiar de Nicole rompió el silencio en su cuenta personal y escribió: “Esto que hablan cosas que no son, ni opinen si no saben. Dejen descansar a mi negra en paz. Que se haga #justiciapornicol”.

En otro posteo, se refirió a Carrizo con palabras contundentes. “Esto no quedará así, tienen que darle perpetua. Hdp, me quitaste mi negra, ella que tenía muchos años por delante con un corazón enorme”, expresó.

"Mi negra. Vida, vení por favor. No me dejes, mi reina. Señor, por qué mi negra", manifestó en otro posteo.

El caso

Nicole Bajinai fue asesinada en la madrugada del sábado, en medio de una discusión que comenzó en la calle y terminó frente a una vivienda de la Manzana A del Barrio Echeverría, en Capital. Según la investigación, Carrizo le disparó en la cabeza a corta distancia con un revólver calibre 38, quitándole la vida en el acto.

Tras el operativo policial, el sospechoso fue encontrado escondido en el techo de una casa vecina, entre objetos y un maniquí. Fue reducido y trasladado a una dependencia policial. El caso quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena, quien lleva adelante la causa.

Familiares de la víctima señalaron que el conflicto que derivó en el homicidio tenía antecedentes: denuncian que los sobrinos de Carrizo, presuntamente menores de edad, protagonizaban robos y disturbios en la zona. “Se creen que se van a llevar todo puesto”, contó un allegado. Las discusiones eran frecuentes, y la tensión terminó explotando esa madrugada.

Una historia marcada por la tragedia

El caso de Nicole no es un hecho aislado dentro de la familia Baginay. En los últimos trece años, tres mujeres ligadas al mismo apellido fueron víctimas de muertes violentas.

En 2012, Carina Baginay fue asesinada a cuchillazos por su expareja, Raúl René “Tintito” Robledo, en el barrio General Acha. Tenía seis hijos.

image Es René "El Tintito" Robledo quien asesinó a su ex pareja, Carina Baginay, en la puerta de su casa.

Seis años después, en 2018, Yamila Pérez, criada por los Baginay, fue asesinada y descuartizada por un cliente, el jubilado Evaristo Molina, que fue condenado a prisión perpetua.

image Yamila Pérez.

La muerte de Nicole revive esas heridas y renueva el reclamo familiar: “Nos mataron a mi negra”, repiten sus allegados.

El robo a la casa del acusado: un nuevo capítulo del conflicto

A la conmoción del crimen se sumó otro hecho violento este fin de semana. Este diario reveló que la casa de “Chato” Carrizo -el único acusado por el homicidio de Nicole- fue blanco de delincuentes, justo en un momento en que no había guardia policial en el lugar.

Horas después, fuentes oficiales confirmaron que los detenidos por el robo son parientes cercanos de la víctima del asesinato. Los aprehendidos fueron identificados como Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18).

image

Los cuatro fueron sorprendidos dentro de la vivienda de Carrizo, ubicada en la Manzana E, Casa 4 del mismo barrio. La casa tenía custodia, pero en ese momento la patrulla había sido retirada por orden de las autoridades. Minutos después, los efectivos que recorrían la zona los encontraron en pleno acto y los trasladaron a la Comisaría 2ª.

Los acusados serán juzgados en los próximos días en el fuero de Flagrancia.