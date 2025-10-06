lunes 6 de octubre 2025

Ivoskus, un consultor político con mucha historia en San Juan, y su rol de consejero a Espert

Daniel Ivoskus, un consultor con fuerte trayectoria en San Juan por su vínculo con el exgobernador Sergio Uñac, tuvo un rol importante en la campaña del ahora ex candidato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ivoskus
Cuentan en medios nacionales que la trayectoria de Daniel Ivoskus en el ámbito de la consultoría política se caracteriza por una notable versatilidad estratégica y su capacidad para establecer lazos institucionales firmes en diversos espacios ideológicos. Un ejemplo de esta capacidad de operación transversal es su marcada historia con la política sanjuanina, que se consolidó tras asesorar al ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Ivoskus y el ahora senador justicialista estrecharon un fuerte vínculo durante las épocas en que el sanjuanino se desempeñaba como primer mandatario provincial.

La solidez de esta relación tuvo una muestra en junio de este año, cuando Uñac fue invitado a participar en un panel de un evento de comunicación política organizado por el propio Ivoskus en Buenos Aires. Esta capacidad del famoso asesor para mantener contactos que van desde el peronismo hasta figuras del macrismo, e incluso Patricia Bullrich, generó una tensión compleja con el discurso purista y "anticasta" que intentaba encarnar su último cliente, el diputado José Luis Espert.

En el centro de la crisis que terminó por hundir la candidatura de Espert, Ivoskus se había posicionado como el principal asesor comunicacional del economista libertario en su intento por mantenerse vigente dentro de La Libertad Avanza. El currículum de Ivoskus, que incluye ser exdiputado del vidalismo, lo ubica también como un hombre de conexiones que alcanzan hasta a Sergio Massa.

El punto de quiebre para Espert fue por su relación con Federico "Fred" Machado, el empresario detenido por narcotráfico, luego de que trascendiera que este último habría aportado camionetas blindadas, un avión y 200 mil dólares a la campaña presidencial del economista en 2019.

A medida que la crisis escalaba, el rol de Ivoskus se hizo más protagónico, particularmente en la coordinación del "control de daños". La fragilidad de la posición de Espert se hizo evidente tras una intervención televisiva desastrosa en la que se negó a responder si había recibido dinero de Machado, lo que el Gobierno libertario consideró el "punto de quiebre". El pasado jueves, Espert e Ivoskus ingresaron juntos a la Casa Rosada para una reunión de coaching intensivo con Santiago Caputo, el "cerebro estratégico del oficialismo", con el objetivo de redirigir la línea discursiva. A pesar de los intentos de contención de Ivoskus y su círculo cercano, el Gobierno aún esperaba una "explicación clara y contundente" sobre el caso Machado.

El escándalo del Congreso de Comunicación, con Uñac presente

Durante el Congreso Internacional de Comunicación Política -evento que Ivoskus organiza- en la Universidad Católica Argentina reunió al consultor, a Espert, al senador Sergio Uñac y a Maximiliano Abad. Allí, Espert protagonizó un escándalo mayúsculo al insultar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hija Florencia. Paradójicamente, Ivoskus, como moderador de la charla, fue quien formuló la pregunta que desató el exabrupto. Su intento de freno fue tibio ("continuá con respeto"), y el acto tuvo que ser cancelado abruptamente tras las quejas de los asistentes, entre ellos, el senador Uñac, que compartía ese día el escenario como invitado especial para disertar.

Este fin de semana, terminó renunciando de Espert a su candidatura para primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, decisión que se formalizó este domingo 5 de octubre. La escalada del escándalo por los vínculos con el empresario narco Fred Machado lo obligó a dar un paso más: Espert renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto de Diputados, que lideró hasta este lunes.

