lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Futuros cracks

San Juan brilló en Mar del Plata y sumó 42 medallas: el uno a uno

Con una delegación de 330 jóvenes, la provincia tuvo una destacada actuación en la 77ª edición de los Juegos Nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan brilló en el medallero de los Juegos Evita.

San Juan brilló en el medallero de los Juegos Evita.

Cinco días a pura emoción, competencia, compañerismo y aprendizaje. La ciudad de Mar del Plata volvió a vestirse de fiesta para recibir a 8.600 jóvenes atletas de toda la Argentina en una nueva edición de los históricos Juegos Deportivos Nacionales Evita, y San Juan dijo presente con una delegación de 330 chicos y chicas que se lucieron tanto dentro como fuera del campo de juego.

Lee además
juegos evita 2025: la delegacion de san juan partio hacia mar del plata
Inolvidable experiencia

Juegos Evita 2025: la delegación de San Juan partió hacia Mar del Plata
La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Importante noticia

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

La participación sanjuanina abarcó 39 disciplinas, entre deportes convencionales e inclusivos/adaptados, y fue mucho más que una simple competencia: para muchos fue su primer viaje fuera de la provincia, su primer contacto con el mar, y su primer roce con atletas de otras latitudes. Para otros, fue el cierre de un ciclo, repitiendo experiencia con la emoción a flor de piel. Lo cierto es que, para todos, fue una experiencia imborrable.

En lo estrictamente deportivo, San Juan redobló la apuesta respecto al año anterior, superando la cantidad de medallas obtenidas en 2024 y demostrando que el deporte sanjuanino sigue en franco crecimiento. En total, la cosecha fue de 42 preseas: 15 de oro, 13 de plata y 13 de bronce, una actuación sólida que reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo deportivo juvenil.

En los deportes convencionales, se lograron 19 medallas (6 doradas, 6 plateadas y 7 de bronce), lo que ubicó a San Juan en el puesto 10° entre las 23 jurisdicciones participantes (las 23 provincias más CABA).

Pero donde realmente se destacó la provincia fue en los deportes adaptados e inclusivos, donde los jóvenes sanjuaninos brillaron con 23 medallas (9 de oro, 8 de plata y 6 de bronce), ratificando que la inclusión también compite, gana y emociona. En esa categoría, San Juan finalizó 16°, y en el medallero general, se ubicó en un meritorio puesto 14°.

La política deportiva provincial -con una fuerte inversión y promoción del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo- sigue dando frutos. La participación en estos Juegos Evita no es casualidad, sino el resultado de un trabajo que se empieza en cada rincón de San Juan, con los Juegos provinciales como punto de partida para estos jóvenes que hoy son orgullo sanjuanino.

Así, con medallas colgadas y corazones llenos, la delegación sanjuanina volvió a casa sabiendo que el deporte no solo forma campeones, sino también personas. Y que cada experiencia vivida en Mar del Plata quedará grabada para siempre.

Medallero deportes convencionales

Oro: 6

Plata: 6

Bronce: 7

Medallero deportes adaptados

Oro: 9

Plata: 8

Bronce: 6

Medallero general

Oro: 15

Plata: 14

Bronce: 13

Total: 42 medallas

Temas
Seguí leyendo

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Un tribunal rechazó cifras millonarias de dinero de un empresario conocido en San Juan y otros involucrados en la causa Cuadernos

El crudo relato de un joven que admitió haber abusado a una mujer con discapacidad en San Juan

Ivoskus, un consultor político con mucha historia en San Juan, y su rol de consejero a Espert

La Sociedad Israelita de San Juan mantendrá sus puertas cerradas este martes por un triste motivo

Meteoro y no meteorito: qué fue lo que se vio en el cielo sanjuanino el sábado y a dónde fue a parar, según un experto local

El Movimiento Evita se reorganiza en San Juan y tendrá un nuevo responsable

Un grupo de niños jugaban en una plaza sanjuanina y encontraron ¡una granada!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin identificara a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicara el derecho de admision
Oficial

San Martín identificará a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicará el derecho de admisión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

Te Puede Interesar

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Importante noticia

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años
De Primera

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años

Ivoskus, un consultor político con mucha historia en San Juan, y su rol de consejero a Espert
Conexiones

Ivoskus, un consultor político con mucha historia en San Juan, y su rol de consejero a Espert