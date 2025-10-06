lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"No fue mi intención lastimar a esa chica", el estremecedor relato del asesino de Nicole Bajinai

Carrizo rompió el silencio y contó cómo fue el suceso que acabó con la vida de la joven de 22 años. El acusado por el crimen aseguró que actuó en defensa y para cuidar de su familia, frente a un inminente ataque de parte de los Bajinai. Así fue el minuto a minuto, según su versión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4

A más de 48 horas del brutal crimen de Nicole Bajinai, el sujeto que le disparó en la cabeza y acabó con su vida se presentó frente al juez de Garantías y fue acusado formalmente por el homicidio. En ese contexto, Juan Alfredo “Chato” Carrizo rompió el silencio y contó su versión de los hechos, en la que dejó ver su estrategia de auto defensa.

Lee además
dictan un ano de prision preventiva para el chato carrizo, el acusado de ejecutar a nicole bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
el dia despues de la familia de nicole bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra chato carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

Luego de escuchar atentamente la secuencia de los hechos que expuso la fiscalía, el imputado que fue enviado directo al Penal de Chimbas aseguró que no tuvo intenciones de matar a la joven de 22 años, sino que usó su arma de fuego para amedrentar a la masa de personas que pretendían ingresar a la casa de su hermano.

Después de evitar ver el cuerpo sin vida de la víctima, el que fue exhibido como prueba por parte del Ministerio Público, Carrizo, que hasta ese momento estaba tranquilo, se llevó las manos en la cara y se mostró angustiado. Quien había estado con las manos juntas y casi sin inmutarse ante las descripciones del fiscal Francisco Micheltorena -y su ayudante fiscal Emiliano Pugliese-, pareció quebrarse.

No lloró, pero cuando tuvo la oportunidad de hablar, lo hizo. Recordó los días anteriores, manifestó que la tensión en el Barrio Echeverría creció hasta ese punto, en que todo estalló con el asesinato. Culpó a la familia Bajinai por ser conflictiva y estar vinculada al narcotráfico y aseveró que se trató de un accidente. Confesó que tenía el arma de fuego porque tenía miedo a un ataque de parte de estos y que la usó, casi, sin darse cuenta.

Indicó que, luego de enfrentamiento ocurrido en Catamarca y Benavídez, la disputa continuó en la puerta de la casa de su hermano Kevin Carrizo, donde estaba parando los últimos días. Como era el único hombre en la casa y frente a la supuesta invasión de violentos al domicilio, manifestó que se vio en la obligación de actuar; que tomó el arma, la apuntó hacia quienes trataban de entrar y que, por un golpe, el revólver se gatilló.

Como si hubiera sido un accidente, expresó que quedó en shock por lo sucedido y frente a las represalias que podría recibir de parte de los familiares de la víctima, huyó por su propia vida. "No fue mi intención lastimar a esa chica y que de esa manera ella perdiera su vida", sostuvo frente al juez Sergio López Martí.

El homicida, que pasará un año con prisión preventiva, admitió tener miedo a que los familiares de la víctima lo busquen estando tras las rejas y hagan justicia por mano propia. Pidió estar solo en una celda, "donde pueda cumplir toda la condena necesaria" y, aunque no pidió perdón por la fatalidad, se mostró arrepentido por sus hijos.

Mirá el video

Embed - Lo confesó: el homocida de Bajinay contó cómo fue el crimen del barrio Echeverria

Temas
Seguí leyendo

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Un comerciante pasará 1 año en el penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Un ciclista fue acuchillado y asaltado por tres jóvenes en una esquina de Rawson

Policías rescataron a una menor arrastrada por un canal en Santa Lucía

Un nene de Rawson metió la mano a la cadena de una moto y se cortó dos dedos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncian por un delito sexual a un historico jugador de hockey y ex campeon del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Te Puede Interesar

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

Por Natalia Caballero
La importancia de esta obra se inscribe en el marco de la puesta en valor de la zona del Parque Belgrano, promoviendo la identidad cultural y productiva de la comunidad.
En San Juan

Se viene un moderno paseo de artesanos muy cerca del Parque de Mayo: cómo será

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Fiscal General

El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero hay olor de que se pasa para después de las elecciones

Imagen ilustrativa
Juicio abreviado

Un comerciante pasará 1 año en el penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI