lunes 6 de octubre 2025

Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

El equipo portugués, con los hockistas sanjuaninos Gonzalo Romero, Facundo Brigde y Danilo Rampulla, se impuso por 3-2 al Barcelona y se quedó con el torneo ecuménico. El Aldo Cantoni, repleto para vivir una final europea de lujo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino llegó a su fin en un escenario soñado: el estadio Aldo Cantoni, de San Juan, se colmó de fanáticos para vivir una final histórica. Sporting Lisboa, con los sanjuaninos Gonzalo Romero, Facundo Brigde y Danilo Rampulla en su formación, se coronó campeón del certamen tras vencer a Barcelona por 3-2 en un partido vibrante que se definió en tiempo extra.

El enfrentamiento no decepcionó, y la paridad fue la protagonista durante los 50 minutos reglamentarios. Barcelona, con dos goles de Ferrán Font, tomó la delantera, pero los portugueses nunca bajaron los brazos. Romero fue clave en la remontada al anotar el primer gol para su equipo, mientras que Alesandro Verona, con un doblete, selló la victoria en el alargue. El conjunto azulgrana luchó hasta el final, pero no logró capitalizar sus oportunidades en los minutos adicionales.

Este título es histórico no solo porque marca el primer campeonato del Sporting Lisboa en este formato de la rama masculina, sino porque también resalta el rol de los hockistas sanjuaninos, quienes, con su experiencia y talento, fueron fundamentales en la victoria. La presencia de Romero, Brigde y Rampulla en el equipo portugués no pasó desapercibida, destacándose especialmente en los momentos más decisivos del torneo.

Los resultados de la jornada final

La jornada comenzó con el encuentro por el séptimo puesto, que enfrentó a Andes Talleres (Argentina) con Melbourne (Australia). Tras empatar 4-4 en tiempo reglamentario, el equipo mendocino se impuso 3-1 en penales y se quedó con la séptima posición. En el partido por el quinto puesto, Olimpia derrotó 5-4 a San Jorge, en un duelo lleno de emociones.

En el partido por el tercer lugar, Barcelos demostró su superioridad y goleó a Centro Valenciano 10-4, asegurando el podio. Mientras tanto, el gran cierre del torneo tuvo como protagonistas a Barcelona y Sporting Lisboa. En un encuentro de alta intensidad, el marcador terminó 2-2 en tiempo reglamentario, pero los portugueses se impusieron en el alargue con el gol de Verona, coronándose campeones del primer Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino.

Resultados finales del torneo

Andes Talleres 4 – Melbourne 4 (7° y 8° puesto): Andes Talleres ganó 3-1 en penales.

San Jorge 4 – Olimpia 5 (5° y 6° puesto): Olimpia se quedó con la victoria 5-4.

Barcelos 10 – Centro Valenciano 4 (3° y 4° puesto): Barcelos logró el tercer lugar.

Barcelona 2 – Sporting 3 (1° y 2° puesto): Sporting se coronó campeón tras vencer a Barcelona en tiempo extra.

