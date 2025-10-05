Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

El sanjuanino Tobías Martínez conduciendo su Toyota tuvo una gran carrera en el circuito de San Nicolás por el campeonato más nacional de la argentina, el Turismo Carretera.

En la clasificación terminó en el puesto 43° y en la carrera de este domingo terminó en el 20 . El piloto que tiene patentado el 107 en su auto tuvo un domingo positivo. En la 1er Serie -a 5 vueltas- salió en el puesto 11° de los 17 corredores.

En la carrera final, el sanjuanino tuvo buen ritmo de carrera y escaló varios puestos a diferencia de la performance del sábado.

El ganador de la carrera fue Agustín Canapino a bordo de su Camaro, en segundo puesto Matías Rossi con su Toyota y el podio lo completo Julián Santero con un Ford Mustang.

La próxima carrera será el próximo 2 de noviembre en el circuito Ciudad de Paraná, en Entre ríos. Cabe destacar que quedan 3 fechas para que concluya la temporada 2025.