Franco Colapinto y su descontento con Alpine: "No sale nada y vamos muy despacio"

Franco Colapinto completó una actuación en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 teniendo en cuenta el poderío de su monoplaza, pero la estrategia de Alpine no resultó de la manera esperada y cayó al 16° puesto. El argentino había ganado tres lugares en la largada, aunque una detención en la vuelta 15 lo dejó expuesto en la fase final de la carrera en Marina Bay. Pierre Gasly , su compañero, terminó en el 19° puesto, otra vez por detrás del oriundo de Pilar.

Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años dialogó con los medios y se refirió a su actuación en Singapur, donde se mostró bastante molesto por el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine. “ Sí, no sé... una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto . No entiendo bien por qué vamos tan lentos. Mucho más lentos que otros en algunos momentos”, comentó el argentino en declaraciones con ESPN.

En esta misma línea, Colapinto siguió puntualizando en que intenta exprimir al máximo el vehículo, pero que termina sufriendo en todas las carreras. “Una carrera muy frustrante. Muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento. Pero no sale nada. Una carrera mala”, resumió el pilarense lo ocurrido en las calles de Marina Bay.

Por su parte, hizo una breve comparación con sus actuaciones con Williams, donde palpitó brevemente lo que será el GP de los Estados Unidos, y dejó en evidencia los problemas del monoplaza Alpine.“El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy. Pero después me podía mantener y podía aguantar autos como el Red Bull. Hoy, solamente... muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada”, argumentó.

Tras esto, expresó su angustia por no poder competir al mismo nivel que sus rivales: “Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada, me pasaban en al salida. Si no me pasaban en la entrada... es muy complicado. Muy complicado para nosotros. Es una carrera muy larga, 50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más. Era inmanejable el auto”.

Para dejar en claro su postura, cuando le preguntaron si algunos de los dos stints que realizó lo habían dejado conforme, contestó con un contundente “Los dos un desastre”.

Franco Colapinto emuló su enorme largada de 2024 con Williams y escaló tres posiciones en el inicio. Con neumáticos blandos, el argentino se lanzó por el sector interno de la pista para escalar varios lugares en la grilla.

Después de pelear con Liam Lawson, entró a boxes en la vuelta 15 para, según su ingeniero de pista Stuart Barlow, intentar un undercut sobre el Racing Bulls. El argentino cumplió con su objetivo y, con un ritmo sobresaliente, recortó distancias sobre sus competidores. Sin embargo, al poner neumáticos medios, tuvo que completar casi 50 vueltas con el mismo compuesto.

Esto derivó en que el argentino quede extremadamente expuesto ante los ataques de sus rivales en la fase final de la carrera, ya que gran parte de los pilotos realizó su detención en la mitad de la competición. En la cámara on board del pilarense se divisó cómo sufrió en las últimas vueltas con un Alpine que patinaba en prácticamente todas las curvas.

Pese a rodar en el 12° puesto y completar heroicas defensas sobre sus rivales, Colapinto cayó hasta el 16° lugar en los últimos giros. Por su parte, Pierre Gasly sufrió de la misma manera las carencias del monoplaza A525 de Alpine y terminó en el último puesto del GP de Singapur.

La Fórmula 1 se adentrará en la gira por América y la próxima carrera será el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. Esta se realizará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre. En 2024, con Williams, Colapinto terminó en el décimo lugar y sumó puntos.

