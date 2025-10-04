sábado 4 de octubre 2025

Romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en San Martín: "Tengo fuerzas para seguir"

En medio la crisis deportiva y los silbidos de la gente, el entrenador verdinegro eligió no bajarse del barco. "Pipi" habló tras el 0-0 con Instituto, analizó el partido y confirmó que, pese a todo, seguirá al frente del equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Minutos después de que el empate ante Instituto que dejó a San Martín último en todas las tablas, Leandro “Pipi” Romagnoli habló en conferencia de prensa. Sin gestos de renuncia ni excusas, el técnico dejó claro su mensaje: “Tengo fuerzas para seguir”.

Consultado por su continuidad, el entrenador fue directo. “Sí, estuve hablando con Jorge y con Pablo -en referencia a los dirigentes del club-, siempre estamos en contacto, haciendo un repaso de cómo venimos. Por ahora, sí, tengo fuerzas para seguir y tratar de ganar el próximo partido, que será muy difícil contra San Lorenzo”.

Romagnoli, que ya suma cinco partidos sin victorias, explicó que el empate ante La Gloria fue “raro de analizar”, condicionado por el clima y por la expulsión de Nicolás Watson. “Fue un partido difícil de jugar. No quiero poner excusas, pero el calor complicó a los dos. Hasta la roja, lo fuimos a buscar. Tuvimos las mejores situaciones en el primer tiempo, aunque el ritmo fue cansino”, resumió.

Sobre los cambios, el técnico justificó sus decisiones tácticas: “Necesitábamos un punta más porque Nacho (Maestro Puch) estaba muy solo arriba. Buscamos presencia en el área con un 4-4-2, pero enseguida nos quedamos con uno menos y hubo que volver a modificar todo”.

También habló del golpe anímico que significó el triunfo de Aldosivi, que dejó al Santo en el fondo de la tabla. “Todo juega. Uno ve todo. Veníamos de un partido que casi ganamos y nos empataron en el final. A veces te toca así, el fútbol es esto: hay que seguir peleándola. Todavía no terminó, estamos a un punto de Aldosivi y con la expectativa de revertirlo”, aseguró.

