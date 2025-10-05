domingo 5 de octubre 2025

Estados Unidos

Lionel Messi brilló con el Inter Miami dando tres asistencias

El equipo del ‘10’ goleó al New England por la MLS. Ya se acerca la parte final del campeonato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Inter Miami de Lionel Messi le abrió las puertas del Chase Stadium al New England Revolution, para disputar el penúltimo encuentro de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) y lo hizo con una estupenda goleada por 4-1 que tuvo, una vez más, a Lionel Messi como máxima figura. El capitán dio una muestra de su categoría para repartir tres asistencias.

Esta vez, Leo no convirtió goles, pero ayudó a hacerlos. En su primera intervención, a los 13 minutos, el campeón del mundo probó con un disparo lejano y rasante que controló bien el arquero Matt Turner. A los 31′, La Pulga hizo una de sus jugadas magníficas y con un pase de memoria habilitó a Tadeo Allende para que el cordobés marcara el 1-0 con un remate cruzado dentro del área.

Al minuto 45, Messi iba a anotar un gol, pero el árbitro terminó anulándolo por una posición adelantada de Jordi Alba. Al rosarino no le importó la incidencia, ya que en la siguiente jugada le dio una asistencia a su ex compañero en Barcelona para el 2-0 ante New England.

En el segundo tiempo, corrían 53 minutos cuando Sergio Busquets lanzó un pase filtrado que dejó mano a mano a Messi. El 10 tocó el balón con su botín zurdo ante la salida del arquero y la pelota salió al lado de un palo. Luego de perderse el gol, el ocho veces ganador del Balón de Oro sumó su tercera asistencia del partido con un pase nuevamente para la definición de Allende para el 3-1. La noche se cerró con el tanto de Jordi Alba para poner el moño al marcador.

image

Las Garzas, que están clasificadas a los playoffs, llegaron a este compromiso tras perder de manera contundente frente al Chicago Fire por 5-3. En ese duelo, el astro argentino cerró la noche sin poder marcar y se mostró fastidioso ante cada anotación de su rival.

Durante la semana, el rosarino con pasado en Barcelona y Paris Saint Germain se volvió viral, como tantas otras veces, con un sorprendente gol en uno de los entrenamientos. Messi se desafió con Rodrigo De Paul a anotar desde atrás del arco, lo hizo y el alocado festejo del volante surgido de Racing causó furor en las redes sociales.

En su carrera con Cristiano Ronaldo por ser el futbolista con más goles de la historia, Messi quedó con 884 goles en 1127 partidos oficiales. Además, Leo suma 395 asistencias. El Bicho, en tanto, acumula 946 gritos (y 258 asistencias) en 1289 compromisos y quedó a 54 celebraciones de registrar los 1000 en su carrera.

El Inter Miami volverá a jugar por la MLS el sábado 11/10 frente al Atlanta United. El encuentro, que se jugará en el Chase Stadium, tendrá lugar en medio de la fecha FIFA, por lo que Las Garzas no podrán contar con Messi, ya que fue convocado por la selección argentina.

La agenda de la Albiceleste para la Fecha FIFA de octubre incluye el partido ante Venezuela el viernes 10 a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, seguido por el encuentro frente a Puerto Rico el lunes 13 a las 20:00 en el Soldier Field de Chicago. Para noviembre, están previstos dos amistosos en Angola e India, con rivales aún por confirmar, entre el lunes 10 y el martes 18.

El astro argentino estará disponible para el conjunto de Florida cuando se enfrente al Nashville SC, el sábado 18/10 desde las 19 (hora de Argentina), en el estadio Geodis Park, por una nueva jornada de la MLS.

