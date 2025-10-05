Gran Premio de Singapur de la F1: Franco Colapinto terminó en 16to puesto

Franco Colapinto terminó en 16to puesto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El argentino tuvo un buen ritmo durante la carrera y llegó a estar en 11er puesto, pero en las últimas vueltas su auto fue perdiendo potencia y terminó en el 16.

Declaraciones Franco Colapinto y su descontento con Alpine: "No sale nada y vamos muy despacio"

El gran ganador de la carrera fue George Rusell, el piloto británico de la escudería Mercedes. El podio fue completado por Max Verstappen de RedBull y el 3er puesto para Lando Norris.

A pesar de que McLaren no ha estado ganando las últimas carreras, sus corredores Piastri y Norris han tenido buenos puestos y sumando puntos para la escudería. Este 3er y 4to puesto ayudó a que los constructores de McLaren se consagren campeones en esta temporada 2025.

La próxima carrera será en la otra parte del mundo. Sigue el Gran Premio de Estados Unidos y será el próximo domingo 19 de octubre.