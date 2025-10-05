domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Automovilismo

Gran Premio de Singapur de la F1: Franco Colapinto terminó en 16to puesto

El ganador del GP fue George Rusell con Mercedes. El podio lo completo Max Verstappen y Lando Norris. Por el tercer y cuarto puesto de McLaren, acumulando 25 puntos, los constructores de esta escudería ya se consagraron campeones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto terminó en 16to puesto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El argentino tuvo un buen ritmo durante la carrera y llegó a estar en 11er puesto, pero en las últimas vueltas su auto fue perdiendo potencia y terminó en el 16.

Lee además
gran carrera de tobias martinez en el turismo carretera
TC

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera
franco colapinto y su descontento con alpine: no sale nada y vamos muy despacio
Declaraciones

Franco Colapinto y su descontento con Alpine: "No sale nada y vamos muy despacio"

El gran ganador de la carrera fue George Rusell, el piloto británico de la escudería Mercedes. El podio fue completado por Max Verstappen de RedBull y el 3er puesto para Lando Norris.

A pesar de que McLaren no ha estado ganando las últimas carreras, sus corredores Piastri y Norris han tenido buenos puestos y sumando puntos para la escudería. Este 3er y 4to puesto ayudó a que los constructores de McLaren se consagren campeones en esta temporada 2025.

La próxima carrera será en la otra parte del mundo. Sigue el Gran Premio de Estados Unidos y será el próximo domingo 19 de octubre.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi brilló con el Inter Miami dando tres asistencias

Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en San Martín: "Tengo fuerzas para seguir"

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

El Zonda se hizo sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo

El Aldo Cantoni, epicentro de la élite del judo nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lionel messi brillo con el inter miami dando tres asistencias
Estados Unidos

Lionel Messi brilló con el Inter Miami dando tres asistencias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Te Puede Interesar

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico video
A pulmón

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico

Por Celeste Roco Navea
Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos
Imágenes y videos

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes video
Partidor La Toma

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera
TC

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera