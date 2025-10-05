Independiente no levanta: igualó con Godoy Cruz y ya suma 13 partidos sin ganar

Independiente sigue sin poder cortar la mala racha. Este domingo empató 1-1 con Godoy Cruz en Avellaneda y extendió a 13 la seguidilla de encuentros sin triunfos en competencias oficiales: seis empates y siete derrotas. El equipo de Gustavo Quinteros, que marcha último en la Zona B del Torneo Clausura, todavía no conoce la victoria en el certamen y ve cada vez más lejana la posibilidad de meterse en los playoffs y en la pelea por las copas.

El Rojo se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias a un penal que fabricó Abaldo y convirtió Montiel. Fue la primera vez en el semestre que lograba marcar antes del descanso. Sin embargo, el envión duró poco. En el complemento, Godoy Cruz explotó las falencias aéreas del local: tras un centro desde la derecha, Abaldo no pudo despejar, Rey quedó a mitad de camino y Auzmendi empujó la pelota para el 1-1.

A partir de ahí, Independiente se cayó anímicamente. Los ingresos de Tarzia, Valenzuela, Ávalos y Mancuello no cambiaron el rumbo de un equipo desordenado, sin juego colectivo y con rendimientos individuales muy bajos. Apenas reclamó un penal por una mano de Morán, pero nunca encontró claridad para lastimar en ataque.

Del otro lado, el Tomba, que tampoco atraviesa un buen momento y acumula cuatro fechas sin ganar, consiguió un punto en Avellaneda antes de afrontar el clásico con Independiente Rivadavia.