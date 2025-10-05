domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Triple femicidio de Florencio Varela: más de 30 allanamientos para dar con tres prófugos cercanos a "Pequeño J"

La Justicia avanza sobre tres prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela, con más de 30 allanamientos realizados y vehículos secuestrados relacionados con la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-05 at 6.20.22 PM

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sigue su curso y apunta a tres prófugos vinculados al caso, que podrían ser detenidos en los próximos días. Según confirmó Javier Baños, abogado de las familias de dos de las víctimas, los sospechosos son personas muy cercanas a “Pequeño J” y dos de ellos serían de nacionalidad peruana.

Lee además
duelo clave en arroyito: rosario central recibe a river por la fecha 11 del clausura
Este domingo

Duelo clave en Arroyito: Rosario Central recibe a River por la fecha 11 del Clausura
con doblete de gimenez, boca le gana a newells en la bombonera
Torneo Clausura

Con doblete de Giménez, Boca le gana a Newell's en La Bombonera

El letrado detalló que ya se realizaron más de 30 allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense, y este fin de semana se secuestraron cuatro vehículos relacionados con la causa. Entre ellos se suman la camioneta Tracker blanca en la que viajaban Brenda, Morena y Lara horas antes del crimen, y un Chevrolet Cruze vinculado a Victor Sotacuro Lázaro y su sobrina Florencia Ibañez.

Según Baños, estos tres prófugos completarían el círculo delictivo: dos habrían estado en el auto que trasladó a las víctimas a la casa donde fueron asesinadas, y otro viajaba en un Volkswagen Fox.

El abogado destacó que, aunque el homicidio está esclarecido, resta determinar las posibles conexiones con el narcotráfico. “Lo que faltaría es la voluntad política de investigar las responsabilidades hacia arriba. Si hay nexos con narcotraficantes de mayor nivel, debe intervenir la Justicia Federal”, señaló.

En cuanto a las penas que podrían recibir los acusados, Baños indicó que podrían alcanzar la cadena perpetua, la máxima en el país. Además, se refirió al contexto del narcotráfico en Argentina: “Durante muchos años hubo desidia institucional; no se hicieron las cosas como debían”.

Por otra parte, el abogado habló sobre la situación judicial de “Pequeño J” y su posible extradición desde Perú. Explicó que ya se solicitó la extradición pasiva por vía diplomática y que el trámite puede tardar entre uno y nueve meses, dependiendo de los recursos de la defensa y de la evaluación del Poder Judicial y Ejecutivo peruano.

Seguí leyendo

Independiente no levanta: igualó con Godoy Cruz y ya suma 13 partidos sin ganar

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

Franco Colapinto y su descontento con Alpine: "No sale nada y vamos muy despacio"

Gran Premio de Singapur de la F1: Franco Colapinto terminó en 16to puesto

Lionel Messi brilló con el Inter Miami dando tres asistencias

Valenciano lo dio todo, pero no pudo contra el poderoso Barcelona: habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en San Martín: "Tengo fuerzas para seguir"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gran carrera de tobias martinez en el turismo carretera
TC

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Te Puede Interesar

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia

Por David Cortez Vega
Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio
Cerca del juicio

Este es el exfuncionario de la Municipalidad de Angaco acusado de usar las arcas de la comuna para beneficio propio

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Con doblete de Giménez, Boca le gana a Newells en La Bombonera
Torneo Clausura

Con doblete de Giménez, Boca le gana a Newell's en La Bombonera

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel