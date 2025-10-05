domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

Boca bailó a Newell's por 5 a 0 y volvió a la zona de Copa Libertadores

Con doblete de Milton Giménez y goles de Costa, Aguirre y Blanco, el Xeneize aplastó a la Lepra en La Bombonera, en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Zona A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-05 at 8.21.52 PM

Boca goleó Newell’s Old Boys por 5-0 en La Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Con este contundente triunfo, el Xeneize vuelve a la cima de la Zona A y se mete nuevamente en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Lee además
con tres sanjuaninos, el sporting lisboa grito campeon del mundial de clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
de san juan al sueno irlandes: la aventura de tomas, un rugbier de 20 anos que cruzo el mundo por su pasion
Historia

De San Juan al sueño irlandés: la aventura de Tomás, un rugbier de 20 años que cruzó el mundo por su pasión

El partido comenzó con un Boca dominante que no tardó en marcar la diferencia. A los 6 minutos del primer tiempo, Milton Giménez abrió el marcador tras un centro de Barinaga. Poco después, Giménez volvió a anotar, tras aprovechar un rebote de un remate de Leandro Merentiel que había sido rechazado por el arquero y el palo, firmando así su doblete antes de la media hora.

A los 32 minutos, Ayrton Costa puso el 3-0 tras capturar un rebote dentro del área y definir con precisión. Con la goleada parcial, Boca se fue al descanso en una posición de claro dominio.

El segundo tiempo continuó con la misma intensidad del Xeneize. A los 4 minutos, Brian Aguirre anotó el cuarto gol tras un centro desviado que le quedó a disposición para definir de cabeza. Más tarde, a los 13 minutos, Lautaro Blanco estampó el quinto tanto con un potente remate que se coló entre las piernas del arquero.

Durante el segundo tiempo, el entrenador Claudio Fabbiani realizó varias modificaciones: ingresaron Williams Alarcón, Exequiel Zeballos, Ander Herrera y Kevin Zenón para mantener la frescura del equipo y cerrar la goleada.

Con este resultado, Boca rompe la mala racha de tres partidos sin victorias y se afirma como líder de su zona, mostrando un juego contundente y eficaz tanto en ataque como en defensa

Seguí leyendo

Desamparados sigue imparable y Unión no da tregua: el resumen de la fecha 14 del Torneo Clausura

"Hay que morir con los pibes del club": el fuerte pedido de los hinchas tras el empate que dejó a San Martín al borde del abismo

Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con un partidazo por el Torneo Clausura

Triple femicidio de Florencio Varela: más de 30 allanamientos para dar con tres prófugos cercanos a "Pequeño J"

Independiente no levanta: igualó con Godoy Cruz y ya suma 13 partidos sin ganar

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

Franco Colapinto y su descontento con Alpine: "No sale nada y vamos muy despacio"

Gran Premio de Singapur de la F1: Franco Colapinto terminó en 16to puesto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gran carrera de tobias martinez en el turismo carretera
TC

Gran carrera de Tobías Martínez en el Turismo Carretera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia
Investigación

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Te Puede Interesar

El cannabis medicinal estatal de San Juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira
Nuevo negocio

El cannabis medicinal estatal de San Juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira

Por Miriam Walter
Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan
SMN

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con un partidazo por el Torneo Clausura
Primera División

Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con un partidazo por el Torneo Clausura