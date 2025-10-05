Boca bailó a Newell's por 5 a 0 y volvió a la zona de Copa Libertadores

Boca goleó Newell’s Old Boys por 5-0 en La Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Con este contundente triunfo, el Xeneize vuelve a la cima de la Zona A y se mete nuevamente en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

El partido comenzó con un Boca dominante que no tardó en marcar la diferencia. A los 6 minutos del primer tiempo, Milton Giménez abrió el marcador tras un centro de Barinaga. Poco después, Giménez volvió a anotar, tras aprovechar un rebote de un remate de Leandro Merentiel que había sido rechazado por el arquero y el palo, firmando así su doblete antes de la media hora.

A los 32 minutos, Ayrton Costa puso el 3-0 tras capturar un rebote dentro del área y definir con precisión. Con la goleada parcial, Boca se fue al descanso en una posición de claro dominio.

El segundo tiempo continuó con la misma intensidad del Xeneize. A los 4 minutos, Brian Aguirre anotó el cuarto gol tras un centro desviado que le quedó a disposición para definir de cabeza. Más tarde, a los 13 minutos, Lautaro Blanco estampó el quinto tanto con un potente remate que se coló entre las piernas del arquero.

Durante el segundo tiempo, el entrenador Claudio Fabbiani realizó varias modificaciones: ingresaron Williams Alarcón, Exequiel Zeballos, Ander Herrera y Kevin Zenón para mantener la frescura del equipo y cerrar la goleada.

Con este resultado, Boca rompe la mala racha de tres partidos sin victorias y se afirma como líder de su zona, mostrando un juego contundente y eficaz tanto en ataque como en defensa