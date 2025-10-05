Desamparados sigue imparable y Unión no da tregua: el resumen de la fecha 14 del Torneo Clausura

Este domingo se cerró la Fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol , una jornada marcada por equipos que están en la cima y que no piensan ceder ni un solo punto.

En Zonda, el clásico entre Sarmiento y Juventud Zondina estuvo lleno de adrenalina. Tras una primera mitad con dominio de la visita, gracias al gol de Matías Pérez a los 9 minutos, Sarmiento reaccionó con fuerza en el complemento. Diego Maldonado, a los 23, empató el encuentro y, tras algunos incidentes en las tribunas que retrasaron el juego, el árbitro sancionó un penal a favor del local. Maldonado volvió a aparecer, esta vez para poner el 2-1 definitivo y desatar la euforia de los hinchas. Con este resultado, Sarmiento mantiene vivas sus esperanzas de permanencia, mientras que Juventud Zondina sigue luchando por no caer en la parte baja de la tabla.

Por otro lado, el que no afloja es Unión, líder indiscutido del campeonato con 35 puntos tras 14 partidos jugados, y un rendimiento del 83%. El Tricolor sigue demostrando su contundencia y sin perder el ritmo, no da tregua a sus perseguidores. En esta fecha, con su sólido rendimiento, se mantiene firme en la cima de la tabla.

Desamparados, por su parte, sigue demostrando que atraviesa un gran momento. El Víbora consiguió su cuarta victoria consecutiva, al derrotar 1-0 a Aberastain con un gol de Agustín Torres. Este triunfo sigue consolidando al equipo de la "Víbora" como uno de los grandes animadores del torneo, con 26 puntos que lo ubican en el tercer lugar de la tabla, a solo 9 puntos de Unión.

El equipo de Atenas también vivió una jornada emocionante al vencer a Marquesado en un agónico 1-0. Un gol de Wilfredo Bronvale en el minuto 92 le dio los tres puntos a Atenas, que sigue sumando victorias importantes para mantenerse en la lucha por la clasificación.

En La Bebida, Rivadavia respiró un poco más tranquilo en su lucha por la permanencia, al derrotar 2-0 a Trinidad, con goles de Joaquín Aballay y Gonzalo Leal. Este resultado fue un respiro para el Albizaul, que se aleja de los puestos de descenso.

En el este provincial, Sportivo 9 de Julio dio un paso importante hacia la permanencia al vencer 1-0 a Minero en calidad de visitante. El gol de la victoria lo anotó Alna Salinas, un resultado que le da oxígeno a los de 9 de Julio en la tabla.

Finalmente, Carpintería y Villa Obrera empataron 0-0 en Pocito. El encuentro fue parejo, pero las escasas oportunidades de gol dejaron a ambos equipos con un empate que no les sirve demasiado, pero que los mantiene en la mitad de la tabla.

Con estos resultados, Unión sigue como líder absoluto, mientras que equipos como Desamparados y Atenas continúan pisándole los talones, mientras la parte baja de la tabla sigue peleándose por la permanencia. La fecha 14 dejó claro que, en la Liga Sanjuanina, nadie puede relajarse.

*Con información de Radio Santa Cecilia