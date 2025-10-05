"Hay que morir con los pibes del club": el fuerte pedido de los hinchas tras el empate que dejó a San Martín al borde del abismo

El empate 1-1 frente a Instituto dejó a San Martín al borde del abismo. Con el campeonato cada vez más cerca de su cierre y el descenso acechando, los hinchas del “Verdinegro” ya no dan más margen a la espera: este sábado, la desesperación se palpitó en cada rincón del estadio, en cada esquina de Concepción. La esperanza está puesta en no caer a la Primera Nacional, pero el rendimiento del equipo parece alejar cada vez más esa posibilidad. Y en medio de esta angustia, los hinchas se expresaron: "Hay que morir en la de uno, con los pibes del club".

"Este empate nos dejó sin aire", dijo uno de los hinchas mientras la multitud sigue comentando el rendimiento del equipo. Para él, el futuro de San Martín no está en las piernas de los jugadores experimentados, sino en la energía y el hambre de los pibes del club. "A esta altura, no hay tiempo para seguir experimentando. Ya no hay margen, tenemos que darle el lugar a los jóvenes. Si no reaccionan, ya está: que se vayan", afirmó con firmeza otro hincha.

El sentimiento generalizado es el mismo: el equipo no está mostrando carácter. La defensa en particular se llevó las críticas más duras. "La defensa no me gustó. Es un dolor de ojos", comentó otro seguidor del equipo.

El clima de la charla da un giro hacia lo institucional: "Es una falta de compromiso de los jugadores, pero también es una falta de compromiso institucional", dice otro hincha, con tono de indignación. "La gente va a seguir viniendo, aunque el equipo no gane, pero esto no da para más. Ya estamos perdiendo tiempo, no podemos seguir como estamos jugando. Romagnoli no aprendió nada, y si no cambia, que se vaya. San Martín necesita ganar, no quedar último", añadió el hincha

