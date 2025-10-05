Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con un partidazo por el Torneo Clausura

En una noche cargada de emociones, Rosario Central derrotó a River Plate 2-1 en el Gigante de Arroyito , lo que le permitió no solo mantener su excelente momento, sino también treparse a lo más alto de la Tabla Anual con 53 puntos. El Millonario, que llegó con aspiraciones de alcanzar la punta, quedó con 49 unidades en la tercera posición, una caída que lo dejó a la espera de lo que ocurra con Boca, que con su triunfo ante Newell's despojó a River del segundo puesto.

Historia De San Juan al sueño irlandés: la aventura de Tomás, un rugbier de 20 años que cruzó el mundo por su pasión

El encuentro arrancó parejo, con ambos equipos buscando marcar diferencias. Franco Gabriel Ibarra abrió el marcador para Central, y a pesar de la rápida respuesta de Miguel Borja Hernández , que empató para River, fue Víctor Ignacio Malcorra quien selló la victoria para el Canalla con un gol que dejó sin respuestas al arquero rival. Pero lo que realmente cambió el curso del partido fue la expulsión de Portillo en el segundo tiempo, cuando el marcador estaba empatado. Con un hombre menos, River no pudo resistir el embate de un Rosario Central decidido a aprovechar la superioridad numérica.

Lucas Martínez Quarta lo reconoció al final del partido, al lamentar que hasta la expulsión el Millonario había mantenido un partido equilibrado: "La realidad es que hasta la expulsión estábamos bien parados, sólidos atrás y encontrando los empates. Después, con el empuje de la gente y el hombre de más, ellos lograron el gol de la victoria," señaló el defensor.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Ángel Di María, quien, en su nueva posición como enganche, se mostró clave para el funcionamiento del equipo. El "Fideo", que no solo estuvo involucrado en la creación del juego, sino también en la distribución, destacó su nuevo rol junto a Nacho Malcorra: "Encontré esa posición, con Nacho más atrás, y encontramos mucho más juego", comentó Di María, celebrando lo que ya parece ser un renacer futbolístico en el Canalla.

El triunfo de Rosario Central, además de significar tres puntos vitales para el Torneo Clausura, le permite alejar a River Plate de la cima y lo posiciona en la quinta ubicación con 18 puntos, sumando un partido menos. De esta forma, Central iguala en unidades a River, pero se mantiene detrás por la diferencia de goles, mientras que el Millonario ahora mira a Boca, que tras su victoria ante Newell's, se apoderó del segundo lugar en el acumulado de la temporada.

Con estos tres puntos, Rosario Central se afianza en la zona de playoffs, y su objetivo ahora es continuar sumando de cara a la clasificación. El Canalla, con su buen rendimiento, dejó claro que no solo busca la clasificación sino también pelear por el título de la temporada. En cuanto a River Plate, la derrota es un llamado de atención. A pesar de que sigue dentro de los primeros puestos, el Millonario sabe que tiene que mejorar para no perder más terreno, especialmente en la lucha por la punta.

¿Qué se les viene a ambos equipos?

El Canalla se prepara para visitar a Vélez Sarsfield el próximo sábado 11 de octubre a las 21:15, mientras que River Plate, ahora con la presión de la derrota, recibirá a Sarmiento en el Monumental el domingo 12 de octubre a las 19:15. Ambos equipos, con diferentes sensaciones tras este resultado, intentarán seguir sumando para no perder ritmo en el Torneo Clausura, pero el acumulado tambi