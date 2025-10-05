domingo 5 de octubre 2025

SMN

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan

La semana arranca con frío en la madrugada, aunque la tarde del lunes tendrá temperaturas agradables en San Juan. No se esperan lluvias y el cielo se presentará entre algo nublado y despejado, con vientos leves del sur y sureste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

Este lunes 6 de octubre, el tiempo en San Juan se presentará estable y sin lluvias, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzará con una temperatura mínima de 4°C, que irá en ascenso hasta alcanzar los 20°C en horas de la tarde, para luego descender nuevamente a 17°C hacia la noche.

El cielo estará ligeramente nublado a algo nublado durante la madrugada y la mañana, con tendencia a despejarse hacia la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur entre la madrugada y la mañana, con intensidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde y noche rotará al sureste, aumentando su fuerza hasta los 13 a 22 km/h, aunque sin ráfagas destacadas.

