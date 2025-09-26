sábado 27 de septiembre 2025

Conferencia

Romagnoli, tras el empate con Platense: del "perdimos tres puntos" a "tengo fuerzas para seguir"

El entrenador de San Martín se mostró golpeado por el gol agónico del Calamar, pero dejó en claro que no piensa dar un paso al costado y que ya apunta al próximo compromiso: el choque con Instituto en el Hilario Sánchez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín dejó escapar una victoria clave en la última jugada ante Platense y el rostro de Leandro Romagnoli en conferencia de prensa reflejó esa bronca. “Perdimos tres puntos. Teníamos tres puntos asegurados, independientemente del juego, que no fue lindo ni bien jugado. Era una cancha difícil, contra un equipo campeón. Un punto es bueno, pero queda esa sensación amarga”, señaló.

El DT reconoció que el cierre fue un mazazo: “En la última jugada lo pagamos caro. Necesitamos sumar, eran tres puntos valiosos. No tenemos que quedarnos con eso, hay que seguir trabajando. De local tenemos que hacernos fuertes y ganar”.

Romagnoli también fue consultado por su continuidad, en medio de rumores que lo ponen bajo la lupa. Fue claro: “Yo no escuché nada, tengo fuerzas. Era un partido decisivo porque llevamos varios sin ganar. Perdimos en casa el otro día con Vélez, pero no pensamos de esa manera. Sabemos que tenemos que ganar. Hoy quedó la sensación de haberlo tenido. Apuntaremos al partido que viene. Las decisiones las toma Jorge Miadosqui, pero uno tiene la fuerza de estar y de seguir”.

