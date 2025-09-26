Video: así fue el gol que, a tres minutos del final, le impidió a San Martín salir de la zona roja del descenso

San Martín estuvo muy cerca de conseguir un triunfo clave en su lucha por mantener la categoría, pero el sueño se desmoronó en el cierre. El equipo sanjuanino se imponía 2-1 sobre Platense en Vicente López, resultado que lo alejaba de Talleres y Aldosivi y lo sacaba de la zona roja de los promedios. El gol de Tomás Fernández, convalidado tras la revisión del VAR, había encendido la ilusión.

Sin embargo, cuando faltaban apenas tres minutos para el pitazo final, el Calamar encontró el empate y dejó al Verdinegro con las manos vacías en su objetivo de escaparle al descenso.

¡VALE UN POCO MÁS QUE UN EMPATE!



Maxi Rodríguez apareció para el 2-2 agónico de Platense ante San Martín SJ por el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/oPrNsOZLF4 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 27, 2025

Los goles del partido fueron obra de Ronaldo Martínez y Maximiliano Rodríguez para Platense, mientras que Diego González y Tomás Fernández marcaron para San Martín.

Con este resultado, el Verdinegro acumula 13 partidos sin ganar como visitante y todavía no logró festejar fuera de casa desde su regreso a la Liga Profesional. La bronca fue doble: estuvo a punto de quedarse con un triunfo vital, pero otra vez se quedó sin la recompensa que necesitaba.