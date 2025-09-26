viernes 26 de septiembre 2025

Los puntajes

El uno por uno del empate entre verdinegros y calamares

San Martín empató 2-2 frente a Platense, por la fecha 10 del Clausura. Los de Romagnoli jugaron mejor que el local, cometió errores sobre el final y lo pagó caro. Los números.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Borgogno (6): seguro y clave en algunas pelotas que quemaban. Tapó en un tramo del partido lo que podría haber sido el triunfo del local y nada pudo hacer en la pelota final del empate.

empate con sabor a derrota: san martin lo ganaba, y el calamar le corto la ilusion del triunfo en el ultimo suspiro
Empate con sabor a derrota: San Martín lo ganaba, y el Calamar le cortó la ilusión del triunfo en el ultimo suspiro
como un delantero: asi fue el primer gol del pulpo gonzalez con la camiseta verdinegra
Como un delantero: así fue el primer gol del Pulpo González con la camiseta verdinegra

Cáseres (4): se lo notó un poco incómodo y lejos de la marca. No fue su mejor partido.

Lecanda (5): regresó a la titularidad y lo hizo con autoridad sobre la zaga de los centrales. Estuvo cerca de su marca y dentro de lo que se le escapó fue una vuelta positiva. Poste clave.

Diarte: le ganaron la espalda en el gol del empate

Portillo (5): correcto en el fondo, trató de contener, pero sufrió en las pelotas aéreas y no pudo evitar la presión ofensiva rival.

Watson (5): activo en el mediocampo defensivo, no descuidó las marcas, aunque le faltó claridad en la salida para generar juego.

D. González (6): fue de lo más rescatable: intentó asociarse y aportar presencia ofensiva. Anotó el primer gol del partido.

Salle (5): no fue su mejor partido. Alternó aciertos con errores: algunas intervenciones seguras, otras pérdidas que terminaron siendo aprovechadas por Platense.

S. González (5): Cumplió con lo esperado, generando llegadas y colaborando; le faltó peso ofensivo para lastimar más. Le cometieron muchas faltas.

Menéndez (3): de lo más bajo de San Martín. Jugó de arranque pero no desentonó. Le faltó presencia y ser determinante. Se fue reemplazado en el complemento.

Maestro Puch (4): difícil tarea: tuvo pocas chances claras para lucirse y estuvo demasiado aislado; su aporte ofensivo fue limitado ante la marca del Calamar.

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

