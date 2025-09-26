Empate con sabor a derrota: San Martín lo ganaba, y el Calamar le cortó la ilusión del triunfo en el ultimo suspiro

San Martín estuvo a segundos de traerse un triunfazo de Vicente López, pero un baldazo de agua fría sobre la agonía del partido les cortó la sonrisa. Fue 2-2 frente a Platense , en el duelo correspondiente de la fecha 10 del Torneo Clausura. Quedaron las sensaciones a medias, hubo enojo del Pipi Romagnoli y una zona roja que todavía incomoda. Se le escapó en el último suspiro.

El Verdinegro había arrancado con todo, metido en el partido desde el primer minuto, mostrando personalidad y yendo a buscarlo sin miedo ante el propio panorama que le exige y obliga fecha a fecha. Es por eso, que a los 2 minutos de la primera parte llegó el primer grito a través de Diego "Pulpo" González , que fue a buscar una pelota al área y conectó de cabeza.

¡Gol tempranero en Vicente López! Pulpo González de cabeza aventaja al Santo.

Tras un buen arranque en el amanecer del partido, logró ponerse en ventaja y, aunque Platense llegó al empate parcial, San Martín volvió a golpear, pero esta vez en el complemento, a los 67 minutos. Un centro del córner de Diarte puso la pelota en el área chica para que dos jugadores verdinegros terminaran por empujarla.

Aunque tuvo que intervenir el VAR por una supuesta infracción al arquero, se terminó de convalidar y el juez señaló la mitad para anotarle el tanto a Tomás Fernández.

¡El Santo vuelve a tener la ventaja! Tomás Fernández de arremetida por el segundo palo pone el 2 a 1.

Con el resultado a favor, los de Concepción controlaron buena parte del complemento, se plantaron con autoridad y hasta pudieron haberlo liquidado. Pero el fútbol, una vez más, recordó que no perdona distracciones. En la última jugada, a falta de tres minutos para el pitazo, una desatención defensiva dejó mal parado al equipo y Platense no perdonó: empate agónico, golpe al mentón y caras largas.

Más allá del punto sumado, que en la tabla de los promedios vale, el gusto fue a poco. San Martín hizo méritos para llevarse algo más, jugó muchísimo mejor que el local, pero se quedó con las manos casi vacías. El telón bajó en Vicente López. En la próxima fecha recibe a Instituto.

