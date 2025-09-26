La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Luego de que se conocieran los fundamentos del histórico fallo de la megacausa de expropiaciones, el tribunal que dictó la sentencia sancionó con un apercibimiento al abogado de Santiago Graffigna , Marcelo Fernández Valdez , por sus declaraciones mediáticas post veredicto. Sin embargo, los chispazos no quedaron ahí, sino que avanzaron con un castigo económico para el defensor.

Disputa caliente Del reto a la multa: el tribunal que dictó el fallo de expropiaciones volvió a sancionar al abogado de Graffigna

En ese marco, la Asociación de Abogados Penalistas salió al cruce, lo mismo que el Foro de Abogados , para respaldar a Fernández Valdez. Rechazaron la medida y hasta la consideraron anti constitucional. Ahora, quien se sumó a la ola de críticas fue la Federación Argentina de Colegios de Abogados , la que sesionó dos semanas atrás y se refirió al tema mediante un comunicado oficial.

FACA expresó su "profunda preocupación ante el ejercicio de potestades disciplinarias de algunos magistrados" y, conforme al caso sanjuanino expuesto por el Directorio del Foro local, sostuvo: "La aplicación de sanciones a abogados durante el ejercicio de su profesión, atribuyéndoles inconductas que de modo alguno constituyen faltas o descalificaciones personales a los jueces... sino el uso justificable de la crítica concreta y razonada a los pronunciamientos jurisdiccionales, enmarcados en el legítimo derecho de defensa de los intereses de sus representados".

Asimismo, el organismo añadió: "Estas sanciones, impuestas y sin posibilidad de controversia, violentan el derecho de defensa y la competencia de los tribunales de ética de los distintos colegios de abogados, que por ley tienen el poder disciplinario como consecuencia del control de la matrícula".

El tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, apuntó contra el letrado por las propias afirmaciones que hizo en el planteo de casación que realizó sobre el dictamen. Tras el "tirón de orejas" que ya le habían dado con el apercibimiento, resolvieron fijarle una multa equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial, lo que representaría $800.000, aproximadamente.

La resolución que despertó cuestionamientos fue dada a conocer en la admisibilidad de las apelaciones que hicieron las defensas de los condenados, las que a partir de ahora serán revisadas por la Corte de Justicia.

Si bien se estimaba que el tribunal sólo concediera la casación, sorprendió con la medida contra el abogado de Graffigna. "Debemos referirnos a las manifestaciones vertidas por el doctor Marcelo Fernández Valdez en el escrito de interposición del recurso de casación, estimamos que el profesional nuevamente utilizó expresiones descalificatorias y ofensivas en su presentación hacía los miembros del Tribunal, en la que no mostró el respeto y la compostura que debía observar en el cumplimiento del ejercicio de la defensa", sostuvieron los magistrados.