viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Se trata de Marcelo Fernández Valdez, quien fue castigado con una multa por sus expresiones en la apelación al fallo que condenó a Santiago Gaffigna, en la megacausa por expropiaciones. Por eso, la entidad que reúne a los profesionales de las leyes en el país rechazó por unanimidad el accionar del tribunal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
12

Luego de que se conocieran los fundamentos del histórico fallo de la megacausa de expropiaciones, el tribunal que dictó la sentencia sancionó con un apercibimiento al abogado de Santiago Graffigna, Marcelo Fernández Valdez, por sus declaraciones mediáticas post veredicto. Sin embargo, los chispazos no quedaron ahí, sino que avanzaron con un castigo económico para el defensor.

Lee además
el tribunal que dicto el fallo historico de expropiaciones cruzo y sanciono al defensor de santiago graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
del reto a la multa: el tribunal que dicto el fallo de expropiaciones volvio a sancionar al abogado de graffigna
Disputa caliente

Del reto a la multa: el tribunal que dictó el fallo de expropiaciones volvió a sancionar al abogado de Graffigna

En ese marco, la Asociación de Abogados Penalistas salió al cruce, lo mismo que el Foro de Abogados, para respaldar a Fernández Valdez. Rechazaron la medida y hasta la consideraron anti constitucional. Ahora, quien se sumó a la ola de críticas fue la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la que sesionó dos semanas atrás y se refirió al tema mediante un comunicado oficial.

FACA expresó su "profunda preocupación ante el ejercicio de potestades disciplinarias de algunos magistrados" y, conforme al caso sanjuanino expuesto por el Directorio del Foro local, sostuvo: "La aplicación de sanciones a abogados durante el ejercicio de su profesión, atribuyéndoles inconductas que de modo alguno constituyen faltas o descalificaciones personales a los jueces... sino el uso justificable de la crítica concreta y razonada a los pronunciamientos jurisdiccionales, enmarcados en el legítimo derecho de defensa de los intereses de sus representados".

Asimismo, el organismo añadió: "Estas sanciones, impuestas y sin posibilidad de controversia, violentan el derecho de defensa y la competencia de los tribunales de ética de los distintos colegios de abogados, que por ley tienen el poder disciplinario como consecuencia del control de la matrícula".

El tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, apuntó contra el letrado por las propias afirmaciones que hizo en el planteo de casación que realizó sobre el dictamen. Tras el "tirón de orejas" que ya le habían dado con el apercibimiento, resolvieron fijarle una multa equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial, lo que representaría $800.000, aproximadamente.

La resolución que despertó cuestionamientos fue dada a conocer en la admisibilidad de las apelaciones que hicieron las defensas de los condenados, las que a partir de ahora serán revisadas por la Corte de Justicia.

Si bien se estimaba que el tribunal sólo concediera la casación, sorprendió con la medida contra el abogado de Graffigna. "Debemos referirnos a las manifestaciones vertidas por el doctor Marcelo Fernández Valdez en el escrito de interposición del recurso de casación, estimamos que el profesional nuevamente utilizó expresiones descalificatorias y ofensivas en su presentación hacía los miembros del Tribunal, en la que no mostró el respeto y la compostura que debía observar en el cumplimiento del ejercicio de la defensa", sostuvieron los magistrados.

Temas
Seguí leyendo

Entró a comisiones un proyecto para ratificar un convenio entre el Gobierno provincial y DECSA

Javier Milei presentará su nuevo libro con otro show musical

Maniobra con retenciones 0: el titular de ARCA se defendió de los ataques de los productores

El espacio Rawson Suma cargó contra el presidente de la UVT por bajar un acto

Orrego presentó en Buenos Aires la Fiesta Nacional del Sol 2025 al mundo con foco en las oportunidades de negocios

Florencia Peña denunció a un influencer libertario, que la amenaza con mostrar un video sexual con Alberto Fernández

Fuertes críticas de la oposición al endurecimiento del cepo al dólar

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Te Puede Interesar

Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Por Elizabeth Pérez
La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado
Comunicado

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso video
Tiempo pregunta

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas
Repercusiones

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas
Contra las cuerdas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas