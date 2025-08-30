sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Disputa caliente

Del reto a la multa: el tribunal que dictó el fallo de expropiaciones volvió a sancionar al abogado de Graffigna

Después de que las defensas apelaran la sentencia, los jueces aceptaron los recursos de casación y, en ese paso, cuestionaron una vez más la conducta de Marcelo Fernández Valdez, a quien le fijaron un castigo económico de $800.000 por sus afirmaciones en el planteo presentado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Luego de que se conocieran los fundamentos del histórico fallo de la megacausa de expropiaciones, los que generaron polémica por el pedido para que se investigue a un juez de la Cámara Civil por presunta participación en la asociación ilícita, la autoridad sancionó con un apercibimiento al abogado defensor de Santiago Graffigna, Marcelo Fernández Valdez, por sus declaraciones post veredicto. Sin embargo, los cruces no quedaron ahí, sino que avanzaron ahora con un castigo económico.

Lee además
reves para los condenados por expropiaciones, que pedian mas tiempo para analizar el fallo y apelar
Megacausa

Revés para los condenados por expropiaciones, que pedían más tiempo para analizar el fallo y apelar
el tribunal que dicto el fallo historico de expropiaciones cruzo y sanciono al defensor de santiago graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Según trascendió, el tribunal colegiado, compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, apuntó nuevamente contra el letrado, aunque no por sus expresiones en los medios, sino por las propias afirmaciones que hizo en el planteo de casación que realizó sobre el dictamen.

En ese marco y tras el "tirón de orejas" que ya le habían dado, resolvieron fijarle una multa equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial, lo que representaría $800.000, aproximadamente. La resolución fue dada a conocer en la admisibilidad de las apelaciones que hicieron las defensas de los condenados, las que a partir de ahora serán revisadas por la Corte de Justicia.

Si bien se estimaba que el tribunal sólo concediera la casación, sorprendió con la medida contra el abogado de Graffigna. "Debemos referirnos a las manifestaciones vertidas por el doctor Marcelo Fernández Valdez en el escrito de interposición del recurso de casación, estimamos que el profesional nuevamente utilizó expresiones descalificatorias y ofensivas en su presentación hacía los miembros del Tribunal, en la que no mostró el respeto y la compostura que debía observar en el cumplimiento del ejercicio de la defensa", sostuvieron los magistrados.

Asimismo, el tribunal citó algunas de las expresiones del documento que, acorde interpretaba, ponían en duda "el buen desempeño, transparencia e imparcialidad del Tribunal". Es que Fernández Valdez, en medio de su exposición, señaló: "Lograron que estos tres jueces decidieran de la manera más arbitraria jamás vista en un proceso judicial local". Como así también, remarcó en referencia a los integrantes del tribunal: "Han tenido una actuación irregular". Además, suscribió: "Este Tribunal se ha tomado de cuanto ha tenido al alcance con tal de pretender justificar su consciente apartamiento de la Ley".

Por esas frases expuestas que, según el tribunal, no eran necesarias para sustentar su impugnación, puesto que "su utilización traduce una falta de estilo adecuado a la jerarquía que impone el ejercicio de la abogacía", del reto pasaron a la sanción económica e informaron al Foro de Abogados de la Provincia.

Más allá de lo estipulado, se prevé que el defensor prestará resistencia y apelará la decisión impuesta. Desde su entorno manifiestan que se trata de una manera de persecución, que debe ser advertida.

Esta guerra impensada inició cuando, en sus aclaraciones sobre el fallo, el tribunal lo cruzó y apercibió por lo que dijo a la prensa ni bien finalizó el juicio. "Las expresiones cuadran perfectamente como injuriosas o difamatorias dirigidas a los miembros del Tribunal, tornando estas acciones como merecedoras de sanciones disciplinarias e incluso podría tomarse como delito contra el honor y en su caso insinúa que estaríamos prevaricando, lo cual es más grave aún", manifestó.

Fernández reconoció haberse propagado con algunas declaraciones y sostuvo: "Me puedo haber excedido con la expresión de mandato. Lo que quise decir, efectivamente, fue que, y lo dije desde el inicio de esta causa, ningún juez se iba a animar a declarar la verdad en esta causa, porque su superior jerárquico es el denunciante de esta causa". No obstante, los jueces volvieron a la carga.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Las defensas de los 9 condenados por expropiaciones apelaron el histórico fallo

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza

Intentó robar en una escuela de Capital y lo sorprendieron con un matafuegos en la mochila

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Te Puede Interesar

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Por Pablo Mendoza
Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro

Temporal de Santa Rosa: así se vive el sábado pasado por agua en San Juan
Galería de imágenes

Temporal de Santa Rosa: así se vive el sábado pasado por agua en San Juan