sábado 30 de agosto 2025

Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima

Hace cinco años que la familia Lucero se instala en la puerta de la UVT para vender asado, pollo y empanadas. Ni la tormenta de Santa Rosa con viento y lluvia los frenó este sábado: “Es por necesidad, pero también porque nos gusta”, contó Javier, el alma del proyecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mientras la tormenta de Santa Rosa castigaba con lluvia y viento a San Juan, una parrilla improvisada humeaba en la puerta de la Unión Vecinal de Trinidad (UVT). Allí, entre chapas que servían de refugio contra el agua, la familia Lucero encendió el fuego como cada fin de semana desde hace cinco años.

“Siempre hemos trabajado al aire libre, nos han tocado días de lluvia y hasta de nieve, pero nunca dejamos de salir. Para mí la lluvia se puede solucionar, lo más difícil es el viento fuerte que complica todo”, explica Javier Lucero (48), cabeza del emprendimiento que se convirtió en una parada obligada para muchos vecinos de Rawson y Trinidad.

La propuesta gastronómica es amplia: pollo, carne, costillas, chorizos, morcillas, chinchulines, empanadas y pan casero. “Sacamos un poco de todo. Ya tenemos clientes que nos llaman para preguntar qué vamos a preparar, y eso nos motiva a seguir, aunque el clima no ayude”, asegura Javier.

La historia del negocio comenzó en plena pandemia, cuando un amigo lo invitó a sumarse a un parripollo que había montado frente a la UVT. Con las herramientas parrilleras que ya tenía y la experiencia en eventos, Javier se quedó con el proyecto cuando su socio decidió dejarlo. Desde entonces, cada sábado y domingo, el fuego se enciende sin excusas.

Hoy, el emprendimiento es netamente familiar: su hija, su cuñado y un amigo de toda la vida lo acompañan en la venta, mientras que su esposa e hijas colaboran desde la casa con las ensaladas y la masa del pan. Incluso, las empanadas llevan la mano especial de una prima, Rosita.

“En realidad lo hacemos por necesidad y porque nos gusta. No es mi único trabajo, pero es algo importante. Con esto ayudo a pagar la universidad de mi hija, y de esto dependen varias familias que trabajan conmigo”, resalta Javier con orgullo.

Ni la lluvia ni el viento pudieron apagar las brasas. El aroma del asado se mezcló con la tormenta y, una vez más, los Lucero demostraron que su emprendimiento no se cancela por mal clima.

