Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Un vecino de Rawson denunció haber sido víctima de una estafa de 10 millones de pesos con el cuento de una inversión en criptomonedas. Todo comenzó cuando se vio tentado por una publicidad en Facebook que lo llevó a meterse a una aplicación y a transferir importantes sumas de dinero bajo la promesa de rentabilidades rápidas y seguras.

El hecho salió a la luz este viernes, cuando Adolfo Castro , de 54 años, se presentó en la Comisaría 25ª para denunciar la millonaria estafa, revelaron fuentes judiciales y policiales. Según relató, en marzo pasado vio en Facebook un anuncio de inversiones bajo el nombre "IPF Ingreso" y decidió contactarse. Del otro lado lo atendieron a través de tres números distintos y le indicaron que debía realizar un primer depósito de 500 mil pesos para comenzar a operar.

La víctima denunció que las transferencias las hacía desde su cuenta bancaria hacia una aplicación denominada Bitso o un nombre parecido, desde donde supuestamente se administraban las inversiones, según fuentes judiciales. Sin embargo, con el correr de los días los estafadores le solicitaron más dinero bajo distintos pretextos. Así, la cifra ascendió de manera vertiginosa hasta alcanzar los 10 millones de pesos.

Con el paso del tiempo, Castro advirtió que en realidad nunca se estaba generando ninguna inversión o al menos no podía constatar que su dinero estaba ahí. Además, no obtenía respuesta por parte los supuestos agentes financieros. Fue entonces que decidió acudir a la policía para formalizar la denuncia.

El caso quedó en manos del personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ya abrió una investigación para rastrear las cuentas y números de contacto utilizados en la maniobra.