sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

El sujeto que fue a vender el rodado se ofuscó con la policía y comenzó a lanzar golpes de puños contra los uniformados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-29 at 22.03.59

Un hombre vivió una insólita situación tras el robo de su bicicleta. Días atrás, Ricardo Daniel Castro denunció que le habían sustraído su rodado, una bicicleta de carrera color negra y equipada con accesorios Shimano.

Lee además
Jon Díaz quedó detenido tras intentar robarse una silla plegable.
Flagrancia

Jon 'El Cansado' Díaz, detenido por robarse una silla de un bar del centro sanjuanino
chimbas: discusion entre dos madres por una pelea de ninos acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Este sábado, al revisar la sección Marketplace de Facebook, el damnificado descubrió que su bici estaba siendo ofrecida a la venta. De inmediato contactó al supuesto vendedor y dio aviso a la Brigada de Investigaciones Oeste.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 22.03.59 (1)

Con directivas del fiscal de turno, se organizó un encuentro en la intersección de Ruta y Rodríguez. Allí, Castro verificó que el rodado coincidía con el suyo, comprobando la numeración del cuadro. En ese momento, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto.

Sin embargo, la situación se complicó: ya dentro del móvil policial, el sospechoso se alteró y comenzó a lanzar golpes de puño contra los uniformados, dañando incluso la goma del burlete de la movilidad de la Brigada.

Tras las comunicaciones con las distintas unidades fiscales, el ayudante fiscal David Peña se hizo presente en el lugar y finalmente desestimó el procedimiento por Flagrancia. Más tarde, el fiscal Leonardo Villalba, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, dispuso que se notificara al detenido de los actuados y recuperara la libertad, en la causa caratulada como robo por la sustracción del rodado.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: atraparon a un ladrón dentro de una casa y los vecinos le dieron una paliza

Intentó robar en una escuela de Capital y lo sorprendieron con un matafuegos en la mochila

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Del reto a la multa: el tribunal que dictó el fallo de expropiaciones volvió a sancionar al abogado de Graffigna

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Un hombre de Rawson denunció que perdió $10 millones en una falsa plataforma de inversiones financieras

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear
Operativo policial

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima

Te Puede Interesar

La crecida en Hilario produjo daños en compuertas y en desarenadores de canales de riego.
Análisis

Científicos de la UNSJ advierten que el estrés hídrico en San Juan persistirá al menos hasta el 2100

Por Ana Paula Gremoliche
Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

La lluvia se convirtió en protagonista durante este sábado en todo San Juan.
Relevamiento

Temporal de Santa Rosa: más 360 familias fueron asistidas en distintos municipios de San Juan

Los jugadores de San Martín se concentraron en un hotel cercano al Obelisco en la previa del encuentro contra River.
Torneo Clausura

Con el "Pulpo" González y Tijanovich, San Martín ya concentra cerca del Obelisco en la previa del choque con River