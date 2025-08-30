Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Un hombre vivió una insólita situación tras el robo de su bicicleta. Días atrás, Ricardo Daniel Castro denunció que le habían sustraído su rodado, una bicicleta de carrera color negra y equipada con accesorios Shimano.

Este sábado, al revisar la sección Marketplace de Facebook, el damnificado descubrió que su bici estaba siendo ofrecida a la venta. De inmediato contactó al supuesto vendedor y dio aviso a la Brigada de Investigaciones Oeste.

Con directivas del fiscal de turno, se organizó un encuentro en la intersección de Ruta y Rodríguez. Allí, Castro verificó que el rodado coincidía con el suyo, comprobando la numeración del cuadro. En ese momento, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto.

Sin embargo, la situación se complicó: ya dentro del móvil policial, el sospechoso se alteró y comenzó a lanzar golpes de puño contra los uniformados, dañando incluso la goma del burlete de la movilidad de la Brigada.

Tras las comunicaciones con las distintas unidades fiscales, el ayudante fiscal David Peña se hizo presente en el lugar y finalmente desestimó el procedimiento por Flagrancia. Más tarde, el fiscal Leonardo Villalba, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, dispuso que se notificara al detenido de los actuados y recuperara la libertad, en la causa caratulada como robo por la sustracción del rodado.