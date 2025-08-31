"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Han pasado nueve días de la condena a perpetua de Ariel Omar Pérez alias “El Guascazo” . Femicida que le quitó la vida a Yanina Pérez, su expareja, el 15 de febrero de 2024 en Angaco.

Video "Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

Juicio abreviado Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Esta última audiencia que protagonizó fue bochornosa con todas las letras. No respetó en ningún momento cada etapa del juicio abreviado, “Quiero firmar y listo”, les decía a los jueces. Mientras que la presidenta del tribunal, Flavia Allende, le explicaba que debía seguir una serie de requisitos formales. Él no quería, se levantaba, les subía la voz a los magistrados, le hacía gestos obscenos a la prensa, entre otras atrocidades. Una persona fuera de sí y sin respeto.

No soportaba escuchar la prueba que la fiscalía le endilgaba. No estuvo presente escuchando la acusación. A los minutos volvió y debía aceptar los términos del juicio abreviado, pero no quería escuchar y enojado lanzó una frase que dejó helados a todos. “Sí y lo haría 50.000 veces más”, refiriéndose que mataría a Yanina porque supuestamente ella no le dejaba ver los hijos.

Lo condenaron en ausencia, mientras era trasladado al penal de Chimbas. Seguramente cuando llegó se enteró que había sido sentenciado a perpetua sin ningún beneficio excarcelable.

Ahora pasará largos días en el Servicio Penitenciario Provincial, pero ahora… ¿se comporta de la misma manera en el penal? Y la respuesta es que no. Fuentes del caso aseguraron que cuando estuvo alojado en el Sector II de homicidas, “El Guaszaco” no mueve ni un pelo, “es una seda” llegaron a decir los que están cercanos a él. Dice que no tiene problemas con nadie y que no se porta de manera prepotente.

Por otro lado, una minoridad dijo que es el “jefe” de la cárcel, como el intocable y el que respetan todos y con actitudes muy parecidas a las que tenía cada vez que pisaba Tribunales por una audiencia en su contra; pero buenas fuentes confirmaron lo contrario a Tiempo de San Juan.

De igual manera, la imagen que se llevaron todos es la de una persona prepotente y violenta. En la audiencia donde fue condenado no fue la única, en otra ocasión intentó agredir al fiscal Francisco Micheltorena o se mostraba totalmente sin ganas de estar ahí en la sala.

Lo cierto es que Pérez recibió la pena de prisión perpetua y pasará el resto de su vida en el penal de Chimbas, sin posibilidad de acceder a beneficios excarcelatorios.