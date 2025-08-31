"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Han pasado nueve días de la condena a perpetua de Ariel Omar Pérez alias “El Guascazo”. Femicida que le quitó la vida a Yanina Pérez, su expareja, el 15 de febrero de 2024 en Angaco.
Ariel Omar Pérez, el sujeto que fue condenado a perpetua en una audiencia que quedará para el recuerdo y que se comportó muy prepotente e irrespetuoso con los jueces, en la cárcel tiene otra careta.
Esta última audiencia que protagonizó fue bochornosa con todas las letras. No respetó en ningún momento cada etapa del juicio abreviado, “Quiero firmar y listo”, les decía a los jueces. Mientras que la presidenta del tribunal, Flavia Allende, le explicaba que debía seguir una serie de requisitos formales. Él no quería, se levantaba, les subía la voz a los magistrados, le hacía gestos obscenos a la prensa, entre otras atrocidades. Una persona fuera de sí y sin respeto.
No soportaba escuchar la prueba que la fiscalía le endilgaba. No estuvo presente escuchando la acusación. A los minutos volvió y debía aceptar los términos del juicio abreviado, pero no quería escuchar y enojado lanzó una frase que dejó helados a todos. “Sí y lo haría 50.000 veces más”, refiriéndose que mataría a Yanina porque supuestamente ella no le dejaba ver los hijos.
Lo condenaron en ausencia, mientras era trasladado al penal de Chimbas. Seguramente cuando llegó se enteró que había sido sentenciado a perpetua sin ningún beneficio excarcelable.
Ahora pasará largos días en el Servicio Penitenciario Provincial, pero ahora… ¿se comporta de la misma manera en el penal? Y la respuesta es que no. Fuentes del caso aseguraron que cuando estuvo alojado en el Sector II de homicidas, “El Guaszaco” no mueve ni un pelo, “es una seda” llegaron a decir los que están cercanos a él. Dice que no tiene problemas con nadie y que no se porta de manera prepotente.
Por otro lado, una minoridad dijo que es el “jefe” de la cárcel, como el intocable y el que respetan todos y con actitudes muy parecidas a las que tenía cada vez que pisaba Tribunales por una audiencia en su contra; pero buenas fuentes confirmaron lo contrario a Tiempo de San Juan.
De igual manera, la imagen que se llevaron todos es la de una persona prepotente y violenta. En la audiencia donde fue condenado no fue la única, en otra ocasión intentó agredir al fiscal Francisco Micheltorena o se mostraba totalmente sin ganas de estar ahí en la sala.
Lo cierto es que Pérez recibió la pena de prisión perpetua y pasará el resto de su vida en el penal de Chimbas, sin posibilidad de acceder a beneficios excarcelatorios.