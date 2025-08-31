Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

A más de 24 horas de precipitaciones en toda la provincia, desde el Servicio Meteorológico Nacional informó qué pasará con las lluvias, como así también con los vientos y las ráfagas. Las temperaturas mínimas que se registrarán serán de 3°, mientras que las máximas serán de 8°.
Acorde indicó el ente argentino, las lloviznas continuarán a lo largo de este domingo, con lluvias fuertes en los departamentos principales de San Juan y tormentas aisladas.
La humedad es del 95%, la visibilidad de 10 kilómetros, mientras que los vientos predominantes del sector Sur serán más consistentes durante las horas de la tarde de esta jornada.