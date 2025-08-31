domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas

Por el temporal de fuertes lluvias, desde Gobierno informaron que trabajaron en las zonas más afectadas para asistir a los damnificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
8908c9b4-1b21-4922-8e2c-6eefe246dfef

Más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado, que produjeron daños estructurales e inundaciones en las viviendas. Es por ello que el Gobierno provincial llevó adelante un operativo de asistencia integral, coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Lee además
La lluvia se convirtió en protagonista durante este sábado en todo San Juan.
Relevamiento

Temporal de Santa Rosa: más 360 familias fueron asistidas en distintos municipios de San Juan
La bodega, paralizada en el tiempo. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante dormido de los espumantes, parte de la historia de Rivadavia

En el despliegue también participaron otros ministerios, como el de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente. Acorde indicaron las fuentes oficiales, el trabajo interministerial incluyó la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones para las familias que debieron ser evacuadas.

c58bde5e-e2a1-44ec-b16c-3bf6a3a9bef8

El despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados se hizo en los puntos más sensibles, donde la necesidad fue urgencia, como 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito. Allí, las familias que fueron evacuadas tuvieron que ser contenidas en espacios habilitados en cada zona.

El operativo continuará en los próximos días, hasta garantizar la asistencia a todos los damnificados, tal y como lo manifestaron desde el Gobierno, cuando ya transcurrieron 24 horas de precipitaciones ininterrumpidas en toda la provincia.

Seguí leyendo

San Juan y un congreso imperdible que la reafirma como la capital nacional del jazz

Nieve y paisajes de ensueño en Barreal, Bauchazeta y Pedernal

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Por riesgo de derrumbe, dos familias debieron ser evacuadas en Médano de Oro

El nuevo edificio de 4 pisos del Instituto Odontológico de San Juan ya va por el 15%: ¿cómo se ve?

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum

Video: un sillón ideal para disfrutar la naturaleza de Jáchal

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin rodriguez, la estrella de netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio camus video
Nostalgia por San Juan

Martín Rodríguez, la estrella de Netflix que vuelve a acariciar su infancia paseando por el barrio Camus

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Te Puede Interesar

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas
Relevamiento

Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La bodega, paralizada en el tiempo. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante dormido de los espumantes, parte de la historia de Rivadavia

El Guascazo, el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es una seda en el penal de Chimbas
9 días

"El Guascazo", el femicida que dijo que asesinaría 50.000 veces más a su expareja, es "una seda" en el penal de Chimbas

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina
En Mar del Plata

Boca le gana a Aldosivi en un Minella tapado por la neblina

Foto: Prensa San Martín. video
A todo o nada

Minuto a minuto: San Martín pone lo mejor para sumar frente a River en el Monumental