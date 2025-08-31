Más de 3.000 familias de todo San Juan fueron asistidas tras daños e inundaciones en sus viviendas

Más de 3.000 familias de distintos departamentos de San Juan resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado, que produjeron daños estructurales e inundaciones en las viviendas. Es por ello que el Gobierno provincial llevó adelante un operativo de asistencia integral, coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

En el despliegue también participaron otros ministerios, como el de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, además de la Secretaría de Ambiente. Acorde indicaron las fuentes oficiales, el trabajo interministerial incluyó la entrega de colchones, frazadas, palos, nylons y otras provisiones para las familias que debieron ser evacuadas.

El despliegue de personal y móviles para llegar a los sectores más afectados se hizo en los puntos más sensibles, donde la necesidad fue urgencia, como 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito. Allí, las familias que fueron evacuadas tuvieron que ser contenidas en espacios habilitados en cada zona.

El operativo continuará en los próximos días, hasta garantizar la asistencia a todos los damnificados, tal y como lo manifestaron desde el Gobierno, cuando ya transcurrieron 24 horas de precipitaciones ininterrumpidas en toda la provincia.