sábado 30 de agosto 2025

¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

En las horas previas al choque entre San Martín y el Millonario por una nueva fecha del Torneo Clausura, la cuenta oficial de Víbora compartió una imagen de casi 50 años de un encuentro amistoso que terminó con victoria frente al elenco de Núñez

Por Mario Godoy
el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno

Las fotos tienen esa magia de traer a la memoria momentos que son inolvidables en distintos aspectos de la vida. Y, sin lugar a dudas, que el sentimiento futbolero es de los primeros en activarse cuando se evocan alegrías del pasado. Sportivo Desamparados fue protagonista precisamente de uno de estos viajes en el tiempo en donde la pasión se revitaliza a través de una fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram que retrata un amistoso de hace 50 años, contra el River de Perfumo y que terminó con victoria del Víbora.

"Eduardo Lizzi y un tal Roberto "El Mariscal" Perfumo, una tarde en el glorioso Serpentario, Octubre de 1975, una historia que no se puede negar, el primer grande de San Juan.. que me van a hablar de amor??!!", es el texto que acompaña al histórico documento gráfico.

La aparición de este posteo se da en la antesala de un choque por los puntos entre San Martín y el River de Gallardo, y tal vez por eso es inevitable no prestar algo de atención al calificativo del 'primer grande de San Juan' que se lee en la publicación. Pero lejos de acrecentar esta folklórica polémica, tan típica del fútbol como las cargadas post partidos, lo especial de la imagen son los recuerdos que disparó.

Embed - Club.Sportivo.Desamparados on Instagram: "Eduardo Lizi y un tal Roberto "El Mariscal" Perfumo, una tarde en el glorioso Serpentario, Octubre de 1975, una historia que no se puede negar, el primer grande de San Juan.. que me van a hablar de amor??!!"

Sin ir más lejos, la usuaria Mica Rizzotti corrigió con total cordialidad el enunciado y asegura que no es Eduardo Lizzi quien porta la camiseta verdiblanca frente al 'Mariscal' Perfumo, sino que es su abuelo Juan Ismael Lizzi. A renglón seguido, hizo acto de presencia otra gloria del club puyutano como es Oscar 'Pato' Mallea, quien compartió ese fue un momento único e imborrable para su vida: "Jugué el preliminar..la primera vez que pise el serpentario... que me van a hablar de amor".

Para completar la info, el propio goleador rememoró que ese choque terminó con victoria víbora gracias a un "gol del Tomate Quiroga de tiro libre".

Temas
