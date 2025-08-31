Con dos cabezazos, Boca le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo

En una noche brumosa en Mar del Plata, Boca volvió a demostrar que está en levantada. Con autoridad y eficacia, el equipo de la Ribera se impuso 2-0 ante Aldosivi en el estadio José María Minella, en un partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura, Zona A.

A pesar de la espesa niebla que cubrió gran parte del encuentro, el Xeneize pegó en los momentos clave. Lautaro Di Lollo abrió el marcador y Rodrigo Battaglia lo liquidó, sellando un triunfo vital con dos cabezazo para los de azul y oro.

Con esta victoria, Boca no solo sumó tres puntos importantes, sino que además se subió a la cima de la Tabla Anual, una posición clave pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos del semestre.

En contrapartida, Aldosivi sigue sin levantar cabeza. La derrota lo deja en zona de descenso y agrava una crisis que parece no tener fin. El Tiburón no encuentra respuestas futbolísticas ni anímicas, y cada partido se le vuelve una cuesta cada vez más empinada.

El Xeneize, en cambio, sonríe. Con el triunfo en Mar del Plata, confirma su buen momento y alimenta su ilusión copera, mientras el equipo marplatense deberá empezar a sumar urgente si quiere evitar el regreso al fútbol de ascenso.