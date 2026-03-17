Dolor de cabeza para Boca: se lesionó Ascacíbar y estará varios partidos afuera de las canchas

Una fija en el mediocampo desde su llegada a Boca y goleador en los dos partidos anteriores a la visita a Santa Fe, Santiago Ascacíbar no pudo terminar el duelo ante Unión y quedó descartado para el duelo contra Instituto debido a un desgarro en el isquiotibial izquierdo, como arrojó el estudio médico al que se sometió hoy.

"La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", había explicado Claudio Úbeda en conferencia de prensa. El Ruso dejó la cancha cuando apenas iban seis minutos del segundo tiempo y se lo vio salir muy caliente. En su lugar ingresó Ánder Herrera, quien podría ser su reemplazante el próximo sábado.

El ex-Estudiantes es el eslabón justo para conectar al tándem Leandro Paredes - Milton Delgado con Tomás Aranda y la línea ofensiva. Su dinámica y su capacidad de pisar el área rival son cualidades que no se repiten en el plantel (Tomás Belmonte, lesionado, se asemeja en ciertos aspectos del juego) y por eso el Sifón estará pendiente a su evolución en las próximas tres semanas, tiempo inicial para su recuperación.

A pesar de la mala noticia que supone esta baja, el cuadro de la Ribera tiene el consuelo de que se aproxima la fecha FIFA que frenará el fútbol argentino, por lo que la cantidad de encuentros que se perderá no será tan alta.

Desde su arribo al Xeneize, Ascacíbar jugó todos los partidos del Torneo Apertura como titular y solo salió reemplazado en el empate ante Gimnasia de Mendoza, a los 30 del segundo tiempo. La lesión le llega en el momento más inoportuno, ya que estaba en su mejor momento como parte del mediocampo ideal que encontró el DT en los últimos encuentros.