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Torneo Apertura

Boca se tuvo que conformar con un punto en su visita a Unión de Santa Fe (1-1)

El Tatengue se adelantó en la primera mitad y Miguel Merentiel empató para el visitante en el complemento

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Unión y Boca empataron 1-1 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo local abrió el marcador cerca del final del primer tiempo por medio de Julián Palacios, mientras que el Xeneize logró la igualdad en el complemento por intermedio de Miguel Merentiel, en un partido intenso y con alternativas en ambos arcos.

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El primer tiempo mostró a Unión más preciso en el manejo de la pelota y generando las situaciones más claras. Boca intentó imponer condiciones en el arranque, con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar como eje en el mediocampo, pero le costó conectar con sus atacantes. La apertura del marcador llegó a los 42 minutos, tras una jugada por derecha que terminó en un centro de Lautaro Vargas y una definición precisa de Julián Palacios, quien colocó la pelota junto al palo izquierdo de Agustín Marchesín.

En el complemento, Boca salió decidido a buscar el empate y encontró mayor profundidad con el ingreso de Ander Herrera. El empate llegó a los 11 minutos, tras una jugada colectiva que terminó con una chilena de Adam Bareiro que dio en el palo y el rebote fue capturado por Miguel Merentiel, quien no falló ante Matías Mansilla.

Ambos equipos dispusieron de oportunidades claras para ganar el partido: Boca exigió varias veces al arquero local, mientras que Unión respondió con remates peligrosos y obligó a Marchesín a intervenir en momentos clave. El marcador no se movió y el empate dejó a Unión como escolta de Vélez en la Zona A, a seis puntos, mientras que Boca extendió su racha invicta a siete partidos, aunque con varios empates, y se encuentra a ocho de la cima.

FUENTE: Infobae

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