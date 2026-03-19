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Confianza

Riquelme se ilusionó con Boca en la Libertadores: "Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final"

Tras conocerse los rivales de Boca en la Libertadores 2026, y pese a integrar la zona que muchos llaman "de la muerte", Juan Román Riquelme se mostró confiado.

Por Guido Berrini
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El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, exteriorizó esta noche su entusiasmo tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026, que determinó que el “Xeneize” integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador y afirmó que esperan poder llegar “a la final”.

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Luego de la ceremonia realizada en Luque, Paraguay, el máximo dirigente boquense dejó en claro cuál es la meta del club en el torneo continental.

“La ilusión que tenemos es muy grande”, aseguró Román, antes de remarcar la ambición con la que Boca afrontará esta edición del certamen.

En la misma línea, Riquelme fue todavía más contundente al hablar del objetivo deportivo: “Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final”, afirmó, en alusión al recorrido completo hasta la definición del torneo, hoy a partido único.

Además, el presidente de Boca valoró especialmente la presencia del club en la competencia y el significado que tiene para el mundo “xeneize” disputar otra vez la Copa más importante del continente.

“Lo más importante es estar en el sorteo, jugar la Copa porque te da la posibilidad de soñar”, sostuvo en declaraciones posteriores al evento.

Con esas palabras, Riquelme dejó un mensaje de optimismo de cara a una Libertadores que Boca volverá a afrontar con la presión de su historia y la expectativa de pelear hasta el final.

El equipo argentino compartirá zona con un rival brasileño de peso como Cruzeiro, un histórico chileno como Universidad Católica y otro adversario siempre competitivo como Barcelona de Ecuador.

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