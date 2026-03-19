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Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Mirá cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte", ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

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El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la última edición, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

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GRUPO A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco
  • Independiente Medellín

GRUPO B

  • Nacional
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

GRUPO C

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Deportivo La Guaira
  • Independiente Rivadavia

GRUPO D

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona de Ecuador

Grupo E

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Santa Fe
  • Platense

GRUPO F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

GRUPO G

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

GRUPO H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central de Venezuela

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