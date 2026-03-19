Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte", ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la última edición, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín. image GRUPO A Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín GRUPO B Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima GRUPO C Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia GRUPO D Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador Grupo E Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense GRUPO F Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal GRUPO G Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol GRUPO H Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela

Compartí esta nota en redes sociales:







