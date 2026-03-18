Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026: fecha, hora, bombos y cómo verlo

Esta semana el fútbol sudamericano tendrá uno de los momentos más esperados del calendario: el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 , organizado por la Conmebol.

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La ceremonia se llevará a cabo en Luque, Paraguay , sede del organismo, y definirá cómo quedarán conformadas las zonas de los dos torneos más importantes del continente.

Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

El sorteo se realizará el:

Día: jueves 19 de marzo de 2026

Hora en Argentina: 20:00

El evento reunirá a los 32 equipos de cada competencia, que serán distribuidos en grupos para disputar la fase inicial entre abril y mayo.

Cómo ver el sorteo EN VIVO gratis

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana se podrá ver en vivo a través de:

Canales oficiales de Conmebol (YouTube y redes)

Disney+

DGO

Prime Video

Además, la transmisión online será gratuita en las plataformas oficiales del ente sudamericano.

Bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle

Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona (Ecuador), Sporting Cristal, Deportes Tolima, Independiente Medellín

Bombos del sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing Club, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará

Bombo 4: Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Deportivo Recoleta, Juventud, Botafogo, Carabobo, O’Higgins

Cómo se juega la fase de grupos

En ambos torneos:

Habrá 8 grupos de 4 equipos

Se jugarán 6 fechas (ida y vuelta)

Los dos primeros avanzan a octavos (Libertadores) o playoffs (Sudamericana)

La fase de grupos de la Libertadores comenzará el 7 de abril de 2026.