domingo 31 de agosto 2025

Historia

El pibe de Solano que viajó 45 minutos en su Peugeot para lookear a los jugadores de San Martín

Nicolás, un joven barbero del conurbano, viajó hasta el Hotel Continental para cortarle el pelo a dos futbolistas del Verdinegro. En la previa del choque con River, ¿quiénes metieron cortecito nuevo?

Por Carla Acosta
image

Después de un viaje de 45 minutos a bordo de su Peugeot 307, Nicolás Saavedra llegó con su valija y herramientas necesarias al Hotel Continental de Buenos Aires para darle un toque de estilo a dos de los futbolistas San Martín. Aunque parece un detalle menor, en el fútbol argentino los cortes de pelo son casi una tradición antes de los partidos importantes, y los jugadores del Verdinegro no fueron la excepción.

Los jugadores de San Martín se concentraron en un hotel cercano al Obelisco en la previa del encuentro contra River.
Nico, más conocido en el mundo de la barbería como Nicobaarber, lleva cinco años trabajando en este oficio y tiene su propio local en Solano, un barrio del conurbano bonaerense. “Me contactó Santiago Salle, lo conozco de cuando estuvo en Independiente, y me pidió que fuera a cortarles el pelo a los jugadores de San Martín antes del partido”, comentó el protagonista a este medio. Para él, el fútbol y la barbería siempre estuvieron de la mano, ya que es un fiel seguidor del deporte y ya ha tenido la oportunidad de cortar a varios futbolistas conocidos.

El trabajo del joven estilosta consistió en darle un corte “fade” a Salle y al uruguayo García. Se trata de un estilo de transición que se ha convertido en un favorito de los futbolistas.

Aunque es la primera vez que trabajó con San Martín, Nicolás no es ajeno a la dinámica del fútbol profesional. Ya estuvo en las concentraciones de Platense, Independiente, Barracas y Banfield, y espera, de la mano de su oficio, seguir acompañando a los equipos de Primera.

