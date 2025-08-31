domingo 31 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

En una incómoda entrevista, la Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"

La monarca de los Países Bajos estuvo presente en Zandvoort y habló sobre el Gran Premio, pero esquivó cualquier comentario sobre el piloto argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
maxima-colapinto

La presencia de Máxima Zorreguieta, Reina de los Países Bajos, en el Gran Premio de Zandvoort fue una de las imágenes más destacadas del fin de semana de Fórmula 1. Sin embargo, la monarca llamó la atención al asegurar que no conoce a Franco Colapinto, el piloto argentino que corre para Alpine.

Lee además
otro delantero de la seleccion se convirtio en refuerzo del atletico de madrid del cholo simeone
Mercado

Otro delantero de la Selección se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone
jugaron en river y terminaron en el pueblo viejo: asi respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas
Tiempo en el Monumental

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas

“No lo conozco”, dijo Máxima, con una sonrisa algo nerviosa, cuando fue consultada por las cámaras de ESPN en el paddock, en los instantes previos al inicio de la carrera. En otra entrevista, esta vez con DAZN, la Reina explicó que no tiene favoritismos en la parrilla, aunque dejó en claro su apoyo al ídolo local: “Vamos a apoyar a Max Verstappen”, afirmó. Y agregó: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y, sobre todo, que no haya accidentes”.

La cautela de Máxima al referirse a Colapinto tiene que ver con su rol institucional en los Países Bajos, donde el máximo referente del automovilismo es Max Verstappen, ídolo absoluto y campeón del mundo, que concentra toda la atención del público neerlandés.

La Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1962135532412015084?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962135532412015084%7Ctwgr%5E18f0338c2f3644d952c23ecc245c2c3069be5d4b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Fen-una-incomoda-entrevista-la-reina-maxima-evito-hablar-franco-colapinto-no-lo-conozco-n6184835&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Con dos cabezazos, Boca le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo

"Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental

"Excelente ambiente laboral": el bloqueo del compañero de Colapinto que encendió las redes y sus insultos

Calistenia, el entrenamiento en barras y dominadas que conquista el mundo fitness

Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en el GP de Países Bajos

El pibe de Solano que viajó 45 minutos en su Peugeot para lookear a los jugadores de San Martín

El encuentro que igualaban Sarmiento y Rosario Central se suspendió por las intensas lluvias en Junín

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estoy con el corazon dividido: la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del monumental
Tiempo en el Monumental

"Estoy con el corazón dividido": la historia del sanjuanino que vende bondiola en la puerta del Monumental

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Natalia, la alpinista rusa que quedó sola en la montaña. 
Drama en la altura

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan
Pronóstico

Entre tanta lluvia, cómo sigue el tiempo en San Juan

Cayeron Colo y Nene en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir
Increíble historia

Cayeron "Colo" y "Nene" en Rivadavia: los llevaron con sus padres y enseguida volvieron a delinquir

el víbora Juan Ismael Lizzi y el millonario Roberto Perfumo, junto al árbitro de turno
¡Qué recuerdo!

Un viaje al glorioso pasado de Sportivo Desamparados a través de una foto: el triunfo ante el River de Perfumo

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor
Investigación

Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Te Puede Interesar

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua
Panorama complejo

Valle Fértil, como nunca lo viste: postales que reflejan la sequía y las acciones para combatir la falta de agua

Por Celeste Roco Navea
Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental video
Minuto a minuto

Con equipo confirmado, San Martín quiere dar el batacazo frente a River en el Monumental

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia
Informe

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas
Tiempo en el Monumental

Jugaron en River y terminaron en el Pueblo Viejo: así respondieron los hinchas millonarios sobre estos 4 futbolistas que vistieron las camisetas