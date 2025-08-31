En una incómoda entrevista, la Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"

La presencia de Máxima Zorreguieta, Reina de los Países Bajos, en el Gran Premio de Zandvoort fue una de las imágenes más destacadas del fin de semana de Fórmula 1. Sin embargo, la monarca llamó la atención al asegurar que no conoce a Franco Colapinto, el piloto argentino que corre para Alpine.

“No lo conozco”, dijo Máxima, con una sonrisa algo nerviosa, cuando fue consultada por las cámaras de ESPN en el paddock, en los instantes previos al inicio de la carrera. En otra entrevista, esta vez con DAZN, la Reina explicó que no tiene favoritismos en la parrilla, aunque dejó en claro su apoyo al ídolo local: “Vamos a apoyar a Max Verstappen”, afirmó. Y agregó: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y, sobre todo, que no haya accidentes”.

La cautela de Máxima al referirse a Colapinto tiene que ver con su rol institucional en los Países Bajos, donde el máximo referente del automovilismo es Max Verstappen, ídolo absoluto y campeón del mundo, que concentra toda la atención del público neerlandés.



