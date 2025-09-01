lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes

En fotos: caminos embarrados, lluvia y agua nieve, así pasó el Rally Raid Argentino por San Juan

San Juan fue escenario de las fechas 5 y 6 del Campeonato Argentino de Rally Raid, en un fin de semana marcado por temporal de Santa Rosa. Equipos de todo el país y del exterior enfrentaron intensas dificultades, obligando a los organizadores a modificar recorridos y cronogramas sobre la marcha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
540847895_122227139438247502_7917856410734084642_n
540495717_122227139426247502_3203065806396804505_n
541194013_122227139492247502_5625352440592408215_n
541503389_122227139036247502_3868865744338607725_n
541879374_122227139198247502_2592912580913330022_n
540943136_122227139252247502_3992227083599710119_n
541215762_122227139384247502_1242144852124744358_n
541193993_122227138682247502_4099804191872483573_n
541435447_122227138796247502_8220262741681744344_n
540690228_122227138712247502_7189063338129298836_n

San Juan recibió al Campeonato argentino de Rally Raid, que disputó las fechas cinco y seis de la temporada. Los pilotos y navegantes que llegaron de distintas partes del país, así como los que vinieron de Colombia, Uruguay y Chile, se encontraron con un clima absolutamente desapacible, que complicó sábado y domingo a corredores y organizadores, que tuvieron que ir modificando el cronograma y recorridos constantemente.

Lee además
video: luis suarez escupio a a un colaborador del seattle sounders y enfrentara duras sanciones
Escandaloso

Video: Luis Suárez escupió a a un colaborador del Seattle Sounders y enfrentará duras sanciones
¡que pilcha, capitan!: llego lionel messi al predio de ezeiza para su ultimo partido de local con la seleccion argentina
Modo Selección

¡Qué pilcha, capitán!: llegó Lionel Messi al predio de Ezeiza para su último partido de local con la Selección Argentina

El viernes 29 de agosto se corrió la primera etapa entre Rivadavia y Carpintería, con 89 km de especial y 58 km de enlace. En este parcial, entre las motos, Luciano Benavides comenzó a marcar claras diferencias, llegando con 25 minutos de ventaja sobre Benjamín Pascual, que fue segundo.

En cuatriciclos se impuso Santino Camacho (Córdoba), con apenas 28 segundos de luz sobre Isidro Fernández (Cipolletti). En UTV se planteó una interesante lucha entre el mendocino Juan Cruz Yacopini, que fue primero y el cordobés Jeremías González Ferioli, que finalizó a 14 segundos. En autos, el más veloz fue Arturo Pacheco (Godoy Cruz, Mendoza), con 12m14s de ventaja sobre José Martínez (General Alvear, Mendoza).

El sábado, la llegada del frío y la lluvia comenzó a complicar las cosas, al punto que se disputó en la mañana la etapa dos en las Salinas de Angaco, con piso de tierra y arena y debió cancelarse la etapa tres, que tendría un recorrido similar.

En motos volvió a imponerse Luciano Benavides, con 8m37s de luz sobre Benjamín Pascual; en cuatriciclos, el más veloz fue Isidro Fernández, con 8m37s sobre su escolta José Faule; en UTV, el bahiense Gustavo Gallego fue el líder en la general del parcial con una ventaja de 8m14s al chileno Juan Carlos Cerda Araya; en categoría autos, la segunda etapa quedó en manos de José Martínez, que le sacó 1h27m30s a su escolta Arturo Pacheco.

El domingo, las precipitaciones de agua y nieve complicaron aún más la situación, ya que –originalmente- la etapa cuatro tenía dos especiales. El primero, entre Caucete y Vallecito, debió cancelarse y realizar el segundo Vallecito – Vallecito, el cual se intentó disputarlo en dos ocasiones, pero la nieve comenzó a caer con intensidad y el frío afectaba la integridad de los pilotos, por lo que, al finalizar el primer bucle, se decidió finalizar la competencia.

Podios por categoría

Motos M1

1° Luciano Benavides (Salta) – 3h58m29s

2° Benjamín Pascual (Villa Dolores) – a 33m03s

3° Jeremías Pascual (Villa Dolores) – a 59m02s

Motos M2

1° Baltazar Frezze (Salta) – 5h59m44s

2° Nicolás Vaschetto (La Plata) – a 47m48s

3° Sebastián Elices (Carcarañá, Santa Fe) – a 2h23m58s

Cuatriciclos Q1

1° Isidro Fernández (Cipolletti) – 6h09m29s

2° José Faule (Santiago del Estero) – a 1h09m48s

3° Santino Camacho (Córdoba) – a 3h03m00s

Cuatriciclos Q2

1° Nico Robledo (Colombia) – 11h13m10s

UTV T4.1

1° Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi (Córdoba) – 4h22m04s

2° Gastón Salazar – Esteban López (Neuquén) – a 3h35m52s

3° Gustavo Gallego – Pachu Arrieta (Bahía Blanca) – 4h34m55s

UTV T3.1

1° Juan C. Cerda Araya – Álvaro León (Chile) – 4h35m24s

2° Pablo Macua – Daniel López (Santa Fe) – a 3m44s

3° Federico Alt – Nelson Sierra (Córdoba) – a 4h14m15s

UTV T4.2

1° Javier Vélez – Gonzalo Martínez (Col-Arg) - 8h41m15s

UTV T3.2

1° Karina Dobal – Lisandro Sisterna (Tandil-San Juan) – 5h28m12s

2° Jonatan Palomba – Daniel Annetta (CABA) – a 2m48s

3° Maximiliano Ochoa – SD (Córdoba) – a 1h40m09s

Autos T1.1

1° Ramiro Corvalán – Cristian Moyano (Villa Mercedes, San Luis) – 20h04m40s

2° Alberto Tornatore – Analía Álvarez (Luján, Buenos Aires)

Autos T2.1

1° José Martínez – Juan Carlos Pereira (Gral. Alvear, Mendoza) – 10h27m43s

2° Arturo Pacheco – Ariel Martínez (Godoy Cruz, Mendoza) – a 1h38m09s

Temas
Seguí leyendo

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore

Un 'rata paloma' en el US Open: un empresario, repudiado por robarle a un niño

Árbol Verde de Jáchal, el gigante del '50 que creció por sus vecinos y sueña con tener su estadio único en el norte sanjuanino

Problemas para el Dibu Martínez: el Manchester United contrató a otro arquero y quedó en la nebulosa

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

El uno por uno de la derrota de San Martín ante River

Romagnoli, conforme por la entrega del equipo: "Hicimos un buen partido, merecimos más"

De la tribuna a la concentración: quién es Enzo, el peluquero que 'lookea' a los jugadores verdinegros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura del momento en el que el empresario se queda con la gorra que le habían obsequiado al niño en el US Open.
En el US Open

Un 'rata paloma' en el US Open: un empresario, repudiado por robarle a un niño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

Te Puede Interesar

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo
Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción
Panorama

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

La seccional. Esta es la comisaría de Caucete, donde removieron a todo el personal.
Sin escrúpulos

Casi atropella a un menor en Caucete y encima lo amenazó: "Te voy a reventar la cabeza"

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras
Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras