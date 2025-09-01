En fotos: caminos embarrados, lluvia y agua nieve, así pasó el Rally Raid Argentino por San Juan

San Juan recibió al Campeonato argentino de Rally Raid, que disputó las fechas cinco y seis de la temporada. Los pilotos y navegantes que llegaron de distintas partes del país, así como los que vinieron de Colombia, Uruguay y Chile, se encontraron con un clima absolutamente desapacible, que complicó sábado y domingo a corredores y organizadores, que tuvieron que ir modificando el cronograma y recorridos constantemente.

El viernes 29 de agosto se corrió la primera etapa entre Rivadavia y Carpintería, con 89 km de especial y 58 km de enlace. En este parcial, entre las motos, Luciano Benavides comenzó a marcar claras diferencias, llegando con 25 minutos de ventaja sobre Benjamín Pascual, que fue segundo.

En cuatriciclos se impuso Santino Camacho (Córdoba), con apenas 28 segundos de luz sobre Isidro Fernández (Cipolletti). En UTV se planteó una interesante lucha entre el mendocino Juan Cruz Yacopini, que fue primero y el cordobés Jeremías González Ferioli, que finalizó a 14 segundos. En autos, el más veloz fue Arturo Pacheco (Godoy Cruz, Mendoza), con 12m14s de ventaja sobre José Martínez (General Alvear, Mendoza).

El sábado, la llegada del frío y la lluvia comenzó a complicar las cosas, al punto que se disputó en la mañana la etapa dos en las Salinas de Angaco, con piso de tierra y arena y debió cancelarse la etapa tres, que tendría un recorrido similar.

En motos volvió a imponerse Luciano Benavides, con 8m37s de luz sobre Benjamín Pascual; en cuatriciclos, el más veloz fue Isidro Fernández, con 8m37s sobre su escolta José Faule; en UTV, el bahiense Gustavo Gallego fue el líder en la general del parcial con una ventaja de 8m14s al chileno Juan Carlos Cerda Araya; en categoría autos, la segunda etapa quedó en manos de José Martínez, que le sacó 1h27m30s a su escolta Arturo Pacheco.

El domingo, las precipitaciones de agua y nieve complicaron aún más la situación, ya que –originalmente- la etapa cuatro tenía dos especiales. El primero, entre Caucete y Vallecito, debió cancelarse y realizar el segundo Vallecito – Vallecito, el cual se intentó disputarlo en dos ocasiones, pero la nieve comenzó a caer con intensidad y el frío afectaba la integridad de los pilotos, por lo que, al finalizar el primer bucle, se decidió finalizar la competencia.

Podios por categoría

Motos M1

1° Luciano Benavides (Salta) – 3h58m29s

2° Benjamín Pascual (Villa Dolores) – a 33m03s

3° Jeremías Pascual (Villa Dolores) – a 59m02s

Motos M2

1° Baltazar Frezze (Salta) – 5h59m44s

2° Nicolás Vaschetto (La Plata) – a 47m48s

3° Sebastián Elices (Carcarañá, Santa Fe) – a 2h23m58s

Cuatriciclos Q1

1° Isidro Fernández (Cipolletti) – 6h09m29s

2° José Faule (Santiago del Estero) – a 1h09m48s

3° Santino Camacho (Córdoba) – a 3h03m00s

Cuatriciclos Q2

1° Nico Robledo (Colombia) – 11h13m10s

UTV T4.1

1° Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi (Córdoba) – 4h22m04s

2° Gastón Salazar – Esteban López (Neuquén) – a 3h35m52s

3° Gustavo Gallego – Pachu Arrieta (Bahía Blanca) – 4h34m55s

UTV T3.1

1° Juan C. Cerda Araya – Álvaro León (Chile) – 4h35m24s

2° Pablo Macua – Daniel López (Santa Fe) – a 3m44s

3° Federico Alt – Nelson Sierra (Córdoba) – a 4h14m15s

UTV T4.2

1° Javier Vélez – Gonzalo Martínez (Col-Arg) - 8h41m15s

UTV T3.2

1° Karina Dobal – Lisandro Sisterna (Tandil-San Juan) – 5h28m12s

2° Jonatan Palomba – Daniel Annetta (CABA) – a 2m48s

3° Maximiliano Ochoa – SD (Córdoba) – a 1h40m09s

Autos T1.1

1° Ramiro Corvalán – Cristian Moyano (Villa Mercedes, San Luis) – 20h04m40s

2° Alberto Tornatore – Analía Álvarez (Luján, Buenos Aires)

Autos T2.1

1° José Martínez – Juan Carlos Pereira (Gral. Alvear, Mendoza) – 10h27m43s

2° Arturo Pacheco – Ariel Martínez (Godoy Cruz, Mendoza) – a 1h38m09s