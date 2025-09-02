martes 2 de septiembre 2025

Creciendo a la par

ATSA y Trinidad sellan un convenio histórico para el crecimiento del deporte en San Juan

A partir de ahora las escuelas de fútbol del León entrenarán en las canchas del camping del gremio de los sanitarios.

Por Mario Godoy
Alfredo Duarte, secretario general de ATSA, Y Martín Riveros, presidente de Trinidad.

El gremio ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) y el Club Atlético Trinidad firmaron un convenio de cooperación que marca un nuevo paso en la integración social y deportiva de la provincia.

A partir de este acuerdo, las escuelas de fútbol del Club Trinidad comenzarán a entrenar en las canchas del camping de ATSA, ampliando de esta manera las sedes de práctica y ofreciendo mayor comodidad y desarrollo para los jóvenes deportistas.

Por su parte, ATSA brindará a sus afiliados la posibilidad de sumarse a los entrenamientos del club con importantes beneficios, favoreciendo el acceso al deporte y fortaleciendo la vida comunitaria.

ATSA

En la reunión estuvieron presentes Martín Riveros, presidente de Trinidad, y Alfredo Duarte, secretario general de ATSA, junto a dirigentes de ambas instituciones, quienes coincidieron en que este es solo el inicio de una alianza estratégica que buscará seguir incorporando disciplinas y actividades conjuntas.

“Este convenio es un claro ejemplo de cómo el deporte puede ser un puente de integración, crecimiento y beneficios para toda la comunidad”, destacaron los referentes de ambas entidades.

Con esta acción, Trinidad y ATSA generan sinergia a través del deporte, consolidando un espacio que no solo fomenta la competencia y la formación, sino también la inclusión, la salud y el bienestar de socios, deportistas y afiliados.

